Desesperado mensaje de la esposa del corredor desaparecido en Concordia: video

14-07-2021 #CONCORDIA: DESESPERADO PEDIDO DE LA ESPOSA DE JOSE ROMERO EL HOMBRE DESAPARECIDO EL LUNES Y QUE ES BUSCADO INTENSAMENTE.



Se trabaja para dar con el paradero de un hombre

El fiscal de Concordia Fabio Zabaleta hizo saber que desde el lunes pasado se trabaja intensamente para dar con el paradero de José Romero, quien fue visto por última vez aproximadamente a las 7 de la mañana de ese día, según lo denunciaron sus familiares.



En el marco de la investigación correspondiente, desde un primer momento se trabaja con efectivos de la policía de Entre Ríos de diferentes comisarías, de la División Canina y se realizan rastrillajes por distintas zonas de la ciudad de Concordia con el objeto de dar con el paradero de Romero.



Por cualquier información sobre el paradero del hombre se puede llamar al 911, a cualquier comisaría policial o bien a la propia fiscalía de Concordia.



14 de julio de 2021

SIC-STJER Publicado por Radio City - Federación Entre Rios en Miércoles, 14 de julio de 2021

El conocido corredor de Concordia, José “Bicho” Romero, es intensamente buscado desde el lunes cuando fue visto por última vez. Su esposa, Evangelina Gutiérrez, publicó un video en el que encomendó: “Pido que nos ayuden a encontrarlo y que mi hijo pueda conocer a su padre”. La mujer está embarazada del décimo hijo de la pareja.“Él salió a las 7 hasta la salita del barrio a solicitar el turno para la partera para mí, porque estoy esperando su décimo hijo. Pero al ver que no regresaba, fui hasta allá, me dijeron que sí había ido, que pidió el turno, pero a casa no volvió. Salí a buscarlo, fui hasta termas que era su lugar de trabajo desde hace 20 años, pero ahí me dijeron que no estaba trabajando porque está de vacaciones”, indicó la mujer en el video que difundióGutiérrez remarcó que ella estaba en conocimiento de la licencia de su esposo: “A él le estaban pagado cada diez días y le daban vacaciones porque se las debían desde 2016”.De acuerdo a lo que comentó, tanto ella como su esposo y su hijo mayor pensaron en pedir trabajo en la cosecha de arándanos, “pero como no comenzó, mi esposo buscaba para hacer changas para tener una entrada más además del sueldo”.Al dar cuenta que “hace unos días lo encontraba bajoneado, como ido”, Gutiérrez informó que “su patrón me planteó que mi esposo había presentado la renuncia hacía dos meses, lo cual es imposible porque mi esposo seguía trabajando, pero se encontraba de vacaciones”.La mujer, próxima a dar a luz a su nuevo hijo, afirmó que su esposo estaba feliz, sin problemas. “Quiero hacer saber que en la familia no había problemas. Él amaba a sus hijos y estaba feliz por el bebé que venía en camino”, destacó en el video.Relató que el lunes, cuando iba a solicitar el turno a la partera, “estaba contento porque el día martes me iba a hacer otra ecografía. Él iba a pasar a ver la ecografía como la anterior”.