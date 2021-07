Secuestraron y abusaron a joven durante seis días en Paraná: hay tres detenidos

Denuncia y rescate

Una joven de 20 años fue secuestrada el pasado martes 6 de julio cuando se dirigía a la casa de una amiga. La llevaron a la fuerza a una vivienda donde estuvo encerrada durante casi una semana. La golpearon, abusaron sexualmente y hasta quemaron parte del cuerpo.y privada de su libertad durante seis días.La madre de la chica brindó detalles del horroroso caso. “El pasado martes fue a la casa de una amiga, cuando salió caminando la manotearon ycon un palo. También la quemaron con un nylon”, dijo la madre de la joven.“El día miércoles 7 de julio,. También le utilizaban las redes sociales haciendo alusión a que mi hija estaba bien, como si nada. Yo sospechaba, pero no tenía como comunicarme con ella porque no tiene celular”, manifestó la madre de la víctima aEl lunes 12 de julio, una vecina escuchó pedidos de auxilio desde la vivienda donde estaba secuestrada la joven, fue por ello, que dio aviso a la policía quienes“Por lo que. Los datos y mensajes los tiene la Fiscalía a cargo de la causa”, relató la mujer.Según lo expresado por la madre, la joven intentó escapar de la casa, pero no tenía escapatoria, debido a que “estaba en una pieza, tipo cochera, que no tenía salida al fondo.”, contó la madre de la joven.La joven fue hospitalizada por las heridas sufridas en todas partes del cuerpo. Estuvo internada por los dolores y le hicieron todo los análisis y estudios correspondientes, pero volvió a ser internada. “Estoy esperando que me llamé la jueza para ver cómo podemos hacer”, dijo la madre quien ahora se encuentra con custodia en su vivienda.La Fiscal María Eugenia Schmidt a cargo de la causa se encuentra trabajando con los datos brindados para poder esclarecer el hecho y dar con los sospechosos que estuvieron durante esos días. “Quiero que se haga justicia por mi hija”, concluyó la mujer.