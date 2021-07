Acusan a dos niños de haber matado a palazos a 700 gallinas

Un equipo interdisciplinario de Primer Nivel de Reconquista, dependiente de la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe, trabaja con dos niños que fueron sindicados como responsables de matar a palazos a 700 gallinas en una granja de esa ciudad. Si bien la Justicia de Menores los declaró inimputables, Niñez pretende investigar por medio de psicólogos y trabajadores sociales el entorno familiar de ambos pequeños producto de la violencia inusitada desplegada en ese asentamiento rural, al tiempo que no se descarta la participación de mayores involucrados en la matanza.



El hecho conmocionó a la comunidad de Reconquista, ubicada al norte de la provincia, a partir de una denuncia penal realizada por el propietario de una granja ubicada sobre la ruta provincial Nº1, en el paraje La Esmeralda. Allí, Claudio Naveiro, apoderado de la empresa Stimare SA, se encontró el domingo con la cantidad de aves muertas y palos de escoba ensangrentados, con lo cuales se presume que fue cometida la masacre la noche del pasado sábado.



De acuerdo a las primeras informaciones, personal policial de Reconquista realizó una inspección y dio con la casa en la que viven los niños, una vivienda de bajo recursos ubicada muy cerca de la empresa. Con esa prueba, los policías concluyeron la investigación y dieron por acreditadas las autorías de los hechos a dos de los cuatro nenes de ese hogar y expresaron que dieron aviso a la Subsecretaría de la Niñez de la provincia.



Desde la dependencia provincial le confirmaron a La Capital que un gabinete interdisciplinario está trabajando con los chicos para investigar los motivos que depararon en una masacre inusitada por las características propias de un ataque poco frecuente que pueda ser llevado a cabo por niños de entre 10 y 12 años.



"Lo que vemos es una situación de mucha violencia, por eso queremos trabajar e investigar el contexto familiar de estos nenes, que pertenecen a dos familias diferentes", consideró la subsecretaria de Niñez, Alejandra Fedele, al ser consultada por la matanza a de aves a mansalva dentro del criadero de pollos y gallinas.



En ese sentido, comentó: "Estos chicos tienen padres y por eso la delegación se puso en contacto con el servicio local de Primer Nivel para trabajar en el abordaje de esta situación", al tiempo que recordó que días pasados "ocurrió una situación similar en Rafaela con una matanza de aves y que también involucró a niños". Ese hecho data del pasado 9 de abril, en una granja educativa sin fines de lucro, donde niños de entre 6 y 12 años, le quitaron la vida a 30 aves de corral.



En el caso de Rafaela, desde Niñez evaluaron la posibilidad de que en la matanza de pollos y gallinas hayan participado adultos producto de la violencia desplegada en ese lugar y la cantidad de aves muertas. "La delegada nos decía que le resultaba llamativo que estos chicos de 10 y 12 años hayan provocado semejante matanza, le resulta imposible de creer", deslizó Fedele.



Mientas el servicio local se puso en contacto con la familia este martes, la Fiscalía de Reconquista investigará más allá de la información preliminar aportada por la policía local e intentará dilucidar si efectivamente hubo participación de adultos en la matanza dentro del asentamiento.



"Vamos a trabajar de la misma forma que se abordó esta situación similar en Rafaela, con entrevistas realizadas por medio de psicólogos y trabajadores sociales para interiorizarse acerca de su situación familiar, ya que acá vemos que hay mucha violencia, si es que el hecho fue perpetrado por estos dos chicos solamente", abundó Fedele.



Por otra parte, fuentes consultadas señalaron que en el caso de Rafaela "había presencia de adultos en la matanza de aves de corral", al tiempo que se preguntaron: "¿Por qué tanta violencia?". De esa misma forma y bajo un abordaje similar comenzaron a dar los primeros pasos para que no se victimice a niños menores de edad.



"Nuestros equipos ya están trabajando y citaron a los padres, quienes por supuesto dijeron que no sabían nada de lo sucedido", acotó con respecto a la primera entrevista que los equipos de Primer Nivel tuvieron con las familias de los chicos sindicatos responsables de la masacre.



"La delegada del área vio a los chicos, que por su contextura física resulta imposible pensar que hayan cometido semejante matanza", insistió Fedele. Si se comprueba que el acto fue cometido solo por estos dos pequeños, desde Niñez comentaron que la Fiscalía será la encargada de decidir si los padres deben hacerse cargo del daño que provocaron sus hijos.



En ese contexto, Fedele trajo a colación la situación que tuvo lugar en Rosario, en su mayoría, con las amenazas de bomba a colegios y en la que los padres debieron afrontar multas económicas por los operativos desplegados para la intervención. (La Capital)