Alertan que muchos incendios en viviendas se originan por garrafas con pantallas

"Nosotros nos enfrentamos en esta etapa a temperaturas bajas y un mayor nivel de humedad, por lo que se utilizan artefactos para calefaccionar y secar ropa, y que terminan siendo factores que incrementan los incendios", manifestó el subjefe de Bomberos de Gualeguaychú, Nicolás Bozzani, a Radio Máxima.



"En estos últimos días hemos tenido que intervenir en incendios de viviendas" y la mayoría puede observarse que se generó en las pantallas colocadas sobre garrafas".



"Ahí se producen la mayoría de los siniestros por lo que debe tenerse en cuenta el mal uso o el mal estado de los artefactos, para evitar los siniestros", reconoció.



Sobre las causas que pueden originar incendios a partir de la utilización de este sistema de calefacción, reconocieron que la mayoría de los casos ocurren porque las pantallas se colocan cerca de material combustible. "Lo del fuego viene porque las ponen cerca de algún material combustible. Y al ser combustible, entendiendo combustible por todo lo que quema; eso empieza a generar temperatura, que tiene varias formas de propagarse: una es a través del aire, que es lo que ocurre en este caso en especial. Otras, a través de material, por contacto. Pero en estos hechos es porque ponen cerca a la estufa de algún material que puede llegar a quemar, un material combustible”.



Asimismo, indicó que “muchas veces no tienen mantenimiento, entonces la manguera está reseca o los reguladores tienen pérdidas. No los controlan entonces empieza a fluir el gas por otro lado que no corresponde y eso genera una combustión espontánea tomando fuego la manguera o la salida de la garrafa”.