Intento de estafa: mujer quiso cambiarle a un comerciante un cheque falso

El titular de un comercio ubicado en Avenida Belgrano, entre Libertad y Autovía, de la ciudad de Chajarí sufrió un intento de estafa.



El hombre, de 49 años de edad, relató a la Policía que a su negocio se acercó una mujer que le mostró un cheque, aduciendo que se lo había entregado su abuelo como pago por la venta de unos terneros. Le comentó además que ella era oriunda de Colonia La Argentina, y que necesitaba el dinero para la compra de medicamentos. Le dijo que con 100.000 o 150.000 pesos del total del cheque, que era de 365.000 pesos se arreglaba, insinuando que el resto no sería necesario.



El relato llamó la atención al comerciante que ya había sido víctima de una estafa a través de cheques falsos. No obstante consultó a la página del Banco Central y el número del Cuit que figuraba en el cheque resultaba absolutamente normal.



No se quedó con dicha información y llamó a la empresa que también figuraba en el cheque y logró comunicarse con un empleado de dicha firma llamado Pablo y este le confirmó que ellos no estarían emitiendo cheques físicos desde el 2018, dado que en una oportunidad le habían hackeado información de la empresa y ahora solamente emiten cheques en forma electrónica.



La mujer fue identificada por la Policía, tratándose de una persona oriunda de San Salvador, de 38 años de edad, quien había llegado hasta el comercio en un remis de una empresa local.



La misma había llegado a Chajarí en compañía de su actual pareja quien se conducía en un automóvil Renault modelo 19 de color blanco, el cual también fue interceptado.



Según el portal Tal cual ChajaríEl cheque emitido pertenece a una empresa concesionaria de automóviles “Ramón Suarez Automóviles”, desde donde ratificaron a los investigadores que desde el 2018 no emiten cheques físicos.



Desde la Fiscalía ordenaron la aprehensión de esta mujer, el secuestro del cheque y el secuestro de un teléfono celular Nokia modelo 1600 de color gris.