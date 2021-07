Incendios afectaron a dos viviendas y provocaron importantes daños materiales

Personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú acudió ante in llamado recibido cerca de las 13:30 horas, el cual daba cuenta de que en un domicilio ubicado en la zona de Andrade al 1.500, se desarrollaba fuego en una galería.Dos dotaciones pudieron controlar las llamas, aunque se produjeron daños en una pared lindera, una motocicleta, mobiliarios y electrodomésticos. Afortunadamente no se reportaron personas heridas.A las 17:30, otras dos dotaciones concurrieron a una vivienda de calle Zozaya al 900. Se informó que “al arribo de la primera dotación el incendio se hallaba generalizado en un ambiente de la misma”.Con el trabajo de ambas se logró controlar el fuego antes que se propagara a la totalidad de la vivienda. Producto del mismo la habitación sufrió daños totales. El resto de la casa se vio afectada por humo y las labores de extinción. No se reportaron heridos.Finalmente, cerca de las 18 horas se solicitó ayuda desde un comercio ubicado en calle Aguirre al 1800, pero antes de salir se informó a Bomberos que habían logrado extinguir el fuego por sus propios medios.Por precaución “se desplazó una dotación para verificar la tarea realizada. En el lugar se constató la extinción del siniestro y los daños producidos en el cielorraso e instalación eléctrica sin que se hayan registrado heridos”, señaló el informe publicado por Radio Máxima.