Borracho, chocó y mató a dos amigos: piden domiciliaria porque es celíaco

Foto: Joaquín Alimonda (19) y Franco Rossi (18) murieron en el acto.

Los padres del chico, el médico Martín Duhalde y Soledad Bisi, "se ofrecieron a que cumpla la domiciliaria en la casa que comparten en el barrio privado El Atardecer, de Tigre, bajo su cuidado y responsabilidad", detallaron las fuentes con acceso al expediente.



El fiscal Sebastián Fitipaldi, de la UFI de Rincón de Milberg, y la mamá de Franco Rossi (18), una de las víctimas, representada por Natalio Nicodermo, abogado de Madres del Dolor, se oponen a la domiciliaria, destaca Clarín.



"La familia (Joaquín) Alimonda, la otra víctima, se presentó con su abogado a decir que estaban de acuerdo con que lo manden a la casa", describieron las fuentes.



La suerte de Duhalde Bisi, que la madrugada del 9 de mayo fatal manejaba con 1.39 gramos de alcohol por litro de sangre y que tenía el registro retenido por una infracción, la decidirá el juez de Garantías N°5 de San Isidro, Diego Martínez.



Justamente, el juez Martínez a fines de mayo le negó la excarcelación por los delitos de "doble homicidio simple con dolo eventual" y, subsidiariamente, el "doble homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, el consumo de alcohol y la alta velocidad a la que conducía".

Ahora, ese mismo juez convalidó la prisión preventiva de Duhalde Bisi, alojado en la comisaría de Villa La Ñata, pero descartó el delito más grave, que tenía penas de 8 a 25 años de cárcel.



"Lo dejó detenido pero por el homicidio culposo agravado, pero que tiene penas de 3 a 6 años de prisión", ampliaron las fuentes. Voceros del caso explicaron que no es lo mismo pedir la morigeración de las condiciones de detención cuando la condena es expectativa es 25 años que cuando es de 6.



Por eso, entre los argumentos que presentaron el fiscal y la querella para negarse a la domiciliaria, sobresaltan que la defensa "no presentó la historia clínica del chico para avalar el asma y la celiaquía, sólo certificados médicos", contaron las fuentes.



También sumaron que resaltaron que manejaba borracho y sin registro: lo tenía retenido por circular en el coche de su mamá con la VTV vencida. "Por ende estaba inhabilitado para manejar desde octubre de 2020 y no inició el trámite para recuperarlo", resaltaron las fuentes consultadas.

Además, esa madrugada Duhalde Bisi infringió las restricciones por la pandemia coronavirus, causa que se tramita en el fuero federal, y manejaba la alta velocidad, aunque aún a cuánto iba esa madrugada el Audi no ha podido ser determinado. La tragedia El accidente ocurrió en Camino de los Remeros y Avenida Santa María, de Rincón de Milberg, cuando el joven perdió el control del Audi A4 de su padre, chocó contra el guardarrail y luego contra una columna metálica.



En el coche, además del detenido y Rossi y Alimonda, quienes murieron producto de las heridas que les provocó el ingreso del guardarrail de 25 metros de largo al auto -y que lo atravesó de derecha a izquierda-, también iba un cuarto amigo: Mateo Lezama (18) quien sufrió heridas leves como Duhalde Bisi.



Esa noche del 8 de mayo, Alimonda, Lezama y Rossi llegaron con un quinto amigo a la casa de Duhalde Bisi. Tomaron cerveza y jugaron al ping pong, según dijeron fuentes del caso.



Ese quinto amigo, del que no trascendió el nombre, después de las 2 del 9 mayo se subió a su coche y se fue a su casa a dormir. "Al otro día debía trabajar", describieron las fuentes.



Y agregaron que, antes de irse al trabajo, debía pasar a buscar Alimonda, Rossi y Lezama por la casa de Duhalde Bisi "para llevarlos a su casa".

Lo cierto es que los amigos se quedaron en la casa de la familia Duhalde Bisi hasta que, cerca de las 4, se subieron al Audi A4 y salieron. Un rato más tarde ocurriría el trágico accidente.



Fuente: Clarín.