Joven denuncia que fue golpeada por un policía por negarse a firmar un acta

Una joven denunció que fue golpeada por un policía tras un control policial en el que le secuestraron la moto por circular sin casco y sin la documentación del rodado. Ocurrió el sábado pasado, en calles Santa Ana y Espora, en la ciudad de Córdoba.Como no tenía la documentación de la moto, la Policía le decía que la moto no era suya. La hicieron subir al patrullero, esposada, y la llevaron al distrito 19.“Redactan un acta diciendo que no llevaba el DNI, yo acceso a firmarla porque era mentira, y el personal reacciona de una manera muy violenta y me agrede con golpes físicos. Estaba enojado porque yo no estaba de acuerdo con el acta”, relató la Yésica Brusa a“Yo exigía mi derecho a leer el acta, me quiso introducir en el móvil, y cuando me opongo a eso me aplica el golpe en la cara. Mi hermana quiere sacarme de ahí, y ella también terminó recibiendo golpes físicos”, contó.Yésica está acusada de resistencia a la autoridad, infracción al código 111 y violencia contra personal policial. “Yo en ese momento estaba esposada, no me podía mover ni provocar situación violenta. Yo a lo único que me resistí fue a firmar el acta donde constaban cosas que no eran”, precisó.“Yo había salido en la moto sin la documentación y sin el casco, por eso me hice responsable y accedí al secuestro de la moto. (Ellos) sostenían que la moto no era mía”, apuntó.Por su parte, la directora de Conducta Policial, María Paredes, confirmó poco después que el policía que maltrató a la joven fue puesto en situación pasiva.Según dijo, una oficial ayudante que presenció el hecho fue quien comunicó a sus superiores lo sucedido. “La hizo cesar (a la agresión) y la comunicó inmediatamente a los superiores”, afirmó Paredes.El hombre, un cabo primero, fue puesto a disposición del Tribunal de Conducta Policial que dispuso “inmediatamente la pasiva”.