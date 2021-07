Desesperado pedido de mamá de Guadalupe: "Que me la devuelvan, la quiero viva"

A casi un mes de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la menor de cinco años que es intensamente buscada desde el pasado 14 de junio cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía, en San Luis, su mamá, Yamila Cialone, afirmó: "No quiero que pasen otros meses más sin mi hija. No sé cómo resistiría”.Durante el fin de semana hubo rastrillajes en San Francisco del Monte de Oro e inspecciones en diferentes propiedades de San Luis, Buena Esperanza y Villa de la Quebrada. Al respecto, la mujer remarcó que hasta el momento "no tienen ninguna novedad". "Solamente sabemos que se sigue buscando”, agregó.En esa línea, afirmó que la Policía conoce las hipótesis que tiene y podrían estar vinculadas a lo que sucedió la tarde del lunes mientras festejaban un cumpleaños y la menor desapareció, consignó "El Chorrillero".Por otra parte, Cialone hizo alusión a la marcha que convocaron para este miércoles, al cumplirse un mes de la desaparición, y precisó que la misma se replicará en diferentes puntos de la Argentina. En la capital puntana el punto de encuentro será en el Correo Argentino a las 17. "Voy a pedir que no dejen de buscarla, que la gente siga pegando carteles o publicando en las redes sociales”, sostuvo Yamila y apeló al acompañamiento de la población.Asimismo, la mamá de Guadalupe se dirigió a las personas que se llevaron a su hija. “Que me la devuelvan, ella es mía. Nadie tenía el derecho de quitármela. Tiene que estar conmigo ya", sostuvo.“La quiero con vida y conmigo de vuelta. La amo y la voy a seguir buscando”, insistió.