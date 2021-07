Escalofriante testimonio de la madre de la niña abusada por su vecino de 16 años

Un joven de 16 años habría abusado sexualmente a una niña de 6 años en la ciudad de Federación. La madre de la menor radicó la denuncia por el hecho y según contó, habría impedido que su vecino continuara manoseando a su hija.El hecho conmocionó a la ciudad de Federación. La mujer comentó que tomó la decisión de hacerlo público para que se tomen medidas y a la vez, pidió contención para su hija porque teme que tenga secuelas psicológicas.y amplió lo sucedido al revelar escalofriantes detalles del tremendo hecho. Al respecto, comentó que acudió a la policía luego de que su hija de 6 años le contara que era manoseada por un vecino, “ese día la pediatra la revisó, pero resulta que”, relató y acotó “penetración no hubo, pero si manoseo”.Según contó la madre de la víctima, el acusado, un vecino de 16 años de edad, “, por eso, no me cabe en la cabeza como un chico de 16 años pudo hacer eso”, describió.Luego la mujer indicó que la justicia impuso medidas de acercamiento de este menor a su domicilio “yo solo espero que se tomen medidas, porque si bien y gracias a Dios no hubo penetración fue muy duro ver a”, sostuvo.A su vez, mencionó que espera que su hija reciba ayuda profesional, “porque con sus cortos 6 años me cuenta todo lo que “El Jon”…”, manifestó preocupada al tiempo que aseguró: “yo la tengo gravada a mi nena cuando me contaba todo”.Y termino expresando, “”, culminó.