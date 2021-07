Impactantes videos de choque mortal a toda velocidad en peaje de una autopista

Un impactante choque en el peaje de la Autopista Illia, en Buenos Aires, dejó como saldo fatal un muerto.La víctima mortal fue el conductor de un auto Fiat Cronos, que impactó a toda velocidad contra otro que estaba parado en una barrera y terminó volcado en una cabina de peaje.El hecho fue grabado por las cámaras de seguridad y, según se ve en el video, el vehículo llega a toda velocidad y nunca atina a frenar, o, al menos, de lo rápido que va no le da el tiempo para hacerlo.Según el parte de la policía de la Ciudad, personal de la División Destacamentos y Autopistas fue alertado del siniestro pasadas las 23.50 de este sábado.Indicaron que el choque fue sobre la línea de peaje de Retiro en sentido al centro porteño. El Fiat colisionó contra un Peugeot 408 y luego fue a parar a una de las cabinas de peaje.El mismo se volcó por completo con su ocupante atrapado en el interior. Se presentó personal del SAME del hospital Fernández y también Bomberos de la Ciudad, que fueron quienes realizaron maniobras para extraer al ocupante, que había fallecido en el acto.Ya comenzado este domingo arribaron a la estructura del peaje unidades de asistencia médica y de Bomberos de la Ciudad que intentaron maniobras de rescate. El auto estaba totalmente destruido, prensado e irreconocible.

No había nadie más en ese auto. Otras tres personas resultaron heridas y fueron atendidas. Las imágenes son tan impactantes que sorprenden que no hubiera mayor cantidad de víctimas.Aún no trascendieron hipótesis sobre el hecho. No hubo confirmación si se trató de una picada, una persecución o una huida.El impactante choque se dio en la noche en que en el centro porteño se festejaba, con epicentro en la zona del Obelisco, el triunfo de la Selección Argentina en la Copa América.Además de las cámaras de seguridad, hubo testigos que filmaron en el lugar.