Crimen de remisero en Concordia: "Aún no hay detenidos", dijeron familiares

La semana pasada, una importante movilización de remiseros, motomandados y colectiveros colmó las calles de la zona céntrica de Concordia para pedir justicia por el trabajador asesinado en el remis, Gustavo Cordero y reclamaron seguridad para los trabajadores de la calle.



Su hermana, Belén, dialogó con Elonce y comentó qué novedades hay en el caso. “Por el momento no hay detenidos. Hay varias líneas investigativas, hubo allanamientos estos días. Están esperando el resultado de varias pericias que se han realizado. Esto es parte de la espera del mismo sistema que tiene Concordia, que no tiene la capacidad ni la tecnología para que se hagan acá las pericias y se tenga el resultado. Por eso se manda a otras ciudades”, comentó.



En ese sentido, informó que “todo el tiempo llegan datos” al respecto y la Policía continúa investigando.



Expresó que “nosotros estamos mal, queremos saber ya quién fue el que mató a mi hermano. No queda otra que esperar y tener confianza de que se va a descubrir. Sé que el gremio de remiseros se organizó y buscan reunirse con el intendente, con el fiscal. Buscan seguridad. Los delincuentes parece que se enfocaron en ellos, que son vulnerables”.



Este martes Belén Cordero se reunirá con la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, en Paraná. Allí, según adelantó, “le plantearé todas estas cuestiones. No puedo entender cómo Concordia, siendo tan grande y con tantos casos de violencia que hay, no tenga lugar para hacer pericias. Le pediré que inviertan en domos, porque así se sabría haber determinado el verdadero camino que él hizo. No hay, no andan. No hay controles en la calle. La mayoría de los delitos se resuelven por cámaras de seguridad de la gente”. Elonce.com