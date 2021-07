Clonaron su cuenta de WhatsApp e intentaron estafar a sus contactos

“Hoy me anoticié que estaban utilizando mis datos, mi nombre, mi foto de perfil, para convencer a mis contactos de teléfono que estaba vendiendo dólares. Esa persona les alcanzó a pasar número de CBU para que le hagan una transferencia. Por suerte, hasta el momento no he tenido novedades de alguien que haya hecho esto. Fue un momento complicado porque pensé que me habían jaqueado mis cuentas también, ingresé, verifiqué y confirmé que no había sucedido” manifestó a Elonce TV, Evangelina Fontana.



La joven consideró que pudo evitar una estafa con esta modalidad porque “movilicé rápido redes sociales avisando a todos mis contactos que yo no había cambiado mi número de teléfono, que no estaba ofreciendo dólares. Creo que esto surtió efecto”.



Blanca Ramírez, segunda jefa de Delitos Económicos , manifestó a Elonce TV que durante la semana pasada estuvieron recibiendo en Delitos Económicos y en distintas comisarías, “varias denuncias” denunciando que “les habían clonado sus cuentas de WhatsApp. Lo que hacen (los delincuentes) es enviar un código de validación de WhatsApp y piden que se reenvíe y ahí hacen una clonación. Hay diferentes modalidades, pero siempre el método es el mismo, puede ser un llamado telefónico en donde te indican que para la segunda dosis de la vacuna hay que validar el código que se le envía y reenviarlo al usuario que se envió. Cuando la persona hace esto que se le pide, y luego envían a los diferentes contactos de la persona (víctima) para venta de dólares, préstamos, y demás. Le usan la identidad de la persona”. Otro método de estafa “En medio de una comercialización que puede ser a través de las redes sociales, te pueden decir que hay que activar el GPS para poder llegar al lugar y abonarte el dinero de la compra. Y es ahí cuando nuevamente te piden el código de validación que llega a través de un mensaje”, destacó Ramírez.



De la misma manera clarificó, sobre la modalidad de los estafadores: “El pretexto es que uno le envíe el código de validación que te envían, para poder hacer un perfil de WhatsApp con tu línea y pedirle a tus contactos, dinero prestado o comercializar dólares. Uno creyendo que es la persona, hace la transferencia”. ¿Qué hacer?

“Es importante que uno llame a la persona y le consulten si realmente está vendiendo dólares. Y para aquellas personas a las que les llega ese mensaje, verificarlo”, aportó la funcionaria policial. Elonce.com.