Condenaron a prisión a conductor que atropelló y mató a un nene de 4 años

La tragedia

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 15 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este lunes tarde condenar a Ricardo Emanuel Papadopulos a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de "homicidio culposo" contra Isaac Sus y "lesiones graves" contra Débora Agosti y la inhabilitación para conducir por 10 años pese a que nunca tuvo registro.Así lo resolvió el juez Gabriel Eduardo Vega, que compone el tribunal de manera unipersonal, luego de escuchar esta mañana los alegatos de la defensa, que había pedido la absolución o la pena mínima para ese delito; y que la fiscalía y la querella habían solicitado 5 y 6 años, respectivamente.Si bien el magistrado no dio a conocer los argumentos del fallo, su decisión es cercana a lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la querella, explicaron fuentes judiciales.A las 17, los familiares de Isaac Sus darán una conferencia de prensa en Cuenca 346, a media cuadra de la avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores.Sobre el fallo, Gabriel Becker, el letrado de la familia Sus, dijo estar satisfecho: "Me parece un fallo justo, ejemplificador, que no deja impune un hecho de gravedad, tiene que servir como un fallo educativo para los conductores"."Se tiene que entender que no se puede salir a manejar infringiendo normativas de tránsito de la forma que lo hizo Papadopulos, tenemos que ser más respetuosos de los diversos actores del tránsito, los conductores, los ciclistas, debemos respetar al otro, cuestión que no pasa en la Ciudad donde se ve falta de responsabilidad", agregó.Finalmente, Becker señaló que "el fallo de Vega ha sido ejemplificador y justo, que sienta un precedente porque no es usual que haya condenas efectivas en delitos imprudentes, pero además satisface las pretensiones de la familia Sus".Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Papadopulos, señaló que el fallo fue "un verdadero papelón"."La decisión de la Justicia está como la Justicia, haciendo papelones, por eso vamos a apelar porque no tiene fundamento jurídico este veredicto, es rara la decisión que tomó el juez a solo una hora de escuchar el alegato de la defensa", explicó Burlando.El abogado aseguró que "meter preso a un pibe de 20 años por un hecho así, es no entender lo que ocurre en la calle, en las cárceles, en la vida. Es no entender nada"."En los últimos tiempos, la doctrina está discutiendo el verdadero fin de la pena, y que se resuelva de esta manera es no entender nada", concluyó Burlando, y adelantó a Télam que el fallo va a ser apelado en los próximos días cuando se conozcan los argumentos del juez para arribar a su decisión.El hecho por el que fue condenado Papadopulos ocurrió a las 23.02 del jueves 17 de diciembre pasado, cuando Agosti y su hijo cruzaban la avenida San Pedrito, en la esquina con Directorio, y fueron atropellados por un Volkswagen Golf GTI blanco.Papadopulos, que conducía y no tenía el registro en ese momento, se fugó del lugar y permaneció prófugo nueve días hasta que se presentó en una comisaría de la Policía de la Ciudad, donde actualmente permanecerá detenido, hasta que se solicite su traslado a una unidad carcelaria para cumplir la condena.