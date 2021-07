Realizaron presentación en la Justicia por vecino con “problemas psiquiátricos”

“Pedimos que lo trasladen a un hospital psiquiátrico de mayor seguridad, porque el de Paraná al ser de puertas abiertas se escapa y vuelve solo a la casa, no tiene familiares y está muy agresivo”, dijo Mariela Núñez, una vecina a. Además, detalló que en diferentes oportunidades el hombre amenazó a los vecinos, “una vez dejo abierto el gas y en otra ocasión le quitaron armas”, añadió.“La única solución es que lo trasladen hacia otro lugar. Desde el Hospital Escuela nos proponen una internación prolongada, luego cuando esté estable vuelva a su casa y desde el centro de salud lleven adelante un control, es algo que ya se realizó y no funcionó. Tenemos miedo que haya una víctima fatal. Hace 20 años que ocurre estos y estamos cansados”, explicó la vecina.En tanto, la abogada que lleva adelante el caso en la Justicia mencionó que pidieron intervención del Estado, “porque se trata de una persona riesgosa, para el mismo y terceros. Necesitamos un trabajo coordinado, que nos garanticen que este hombre va a cumplir un tratamiento y además que vamos a estar protegidos”.Por otro lado, mencionó que este hombre “ya perpetró delitos y no le realizaron allanamientos, además amenaza a vecinos y dicen que hizo una especie de cuevas con garrafas”.“Hace semanas amenazó de muerte a mi hija, porque supuestamente le robamos 10.000 dólares, realice una denuncia y le otorgaron una perimetral que incumple desde el primer día”, sostuvo la vecina. Y agregó: “este hombre vive enfrente de una escuela, todos los días les grita obscenidades a los chicos y una vez se abalanzó sobre una niña que fue rescatada por los vecinos”.