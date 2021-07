Fuego y explosión: así quemaron un contenedor de residuos en una calle de Paraná

Vándalos arrojaron un bidón, presumiblemente con nafta, al interior de un contenedor de residuos y ocasionaron una tremenda explosión en la madrugada del sábado en Paraná; ocurrió en la zona de calles Gobernador Febre y Medus, en inmediaciones de Plaza Alemania.Elonce accedió al video que muestra el momento en el que dos sujetos llegan hasta la esquina donde se ubicaba el recipiente, arrojan el elemento inflamable e inmediatamente se produce la explosión. Luego se dan a la fuga. “Los hicieron con toda la intención de generar daño a los vecinos”, acusó quien dio a conocer las imágenes.“En la plaza siempre se juntan unos atorrantes a tomar alcohol y a drogarse; creemos que fue alguno de esos porque según los registros de las cámaras de seguridad, se ve que vienen desde ese lado”, indicó un vecino aLos daños al contenedor de residuos fueron totales. “Los recolectores nos comentaron que habían quemado otro, pero no sé dónde”, acotó el hombre.El testigo del vandalismo aseguró aque no radicó la denuncia por el hecho en la comisaría tercera porque no tenía las características de los sospechosos a quienes apuntar.