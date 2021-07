Interno y envíos de droga a Europa: la aclaración del Servicio Penitenciario

Se supo este fin de semana que Gendarmería Nacional trabajaba en una compleja operación narcotraficante que se planificó en el interior de la unidad carcelaria de Gualeguaychú.Se dio a conocer este domingo que, en una investigación de Gendarmería Nacional, se descubrió que un interno de nacionalidad paraguaya, alojado en la unidad penal de Gualeguaychú, pergeñó la provisión de cocaína en el norte del país y su traslado hacia Buenos Aires, para su posterior exportación a Europa La maniobra fue desbaratada, con dos detenidos y el secuestro de la droga, indicaron desde la fuerza federal.Según informó, gendarmes llevaron adelante tareas de investigación que determinaron la existencia de una organización criminal que se dedicaba a la venta de estupefacientes y que realizaba envíos de cocaína oculta en piezas de maquinaria a países de Europa.Consultado por LT41, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, dijo desconocer tal investigación. “Nosotros no hemos sido anoticiados. Oficialmente, no nos ha llegado ninguna notificación por medio judicial. Por lo tanto, no se ha procedido a realizar ninguna pesquisa dentro de la Unidad Penal de Gualeguaychú”.No obstante ello, el funcionario penitenciario mencionó: “hemos tomado nuestros recaudos y se realizan los controles rutinarios en todas las unidades penales”, dijo e indicó que en la Unidad Penal Nº2 de Gualeguaychú, hay siete internos de nacionalidad paraguaya”.“Es mucho decir que la Unidad Penal sería una base para el narcotráfico, desde ya no es así. No es la primera vez que se da por hecho, nosotros hemos tomado la actitud también de algo que no conocemos y no tenemos referencia. En algunos casos se da publicidad algo y se mal informa”, dijo a