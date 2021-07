Denunció que su ex pareja la encerró en departamento céntrico de Paraná

Testimonio de la mujer

Intentó asfixiarla

Pruebas

Testimonio del vecino

Un hombre confesó hechos de violencia contra su expareja y acordó cumplir una pena de prisión condicional. Además, deberá hacer un curso sobre violencia de género. Los hechos ocurrieron en un departamento céntrico de Paraná, a poco de comenzado el aislamiento al inicio de la pandemia el año pasado, cuando crecieron las agresiones hacia las mujeres en Argentina. La víctima lo denunció por correo electrónico derivó en la investigación y finalmente lo condenaron.La sentencia contra el imputado, de 30 años, la dictó el juez de Garantías Nº 4, Mauricio M. Mayer, donde homologó el juicio abreviado. El acuerdo, que había sido presentado por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Fernanda Ruffatti, y el abogado defensor particular del imputado, Rubén Pagliotto, consiste en aplicar la pena de tres años de prisión condicional, más reglas de conducta.La causa se originó cuando la mujer envió un correo electrónico a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, a mediados de julio del año pasado, donde relató las acciones de su expareja, y también adjuntó fotos de las lesiones que le ocasionó. La Fiscalía abrió la investigación y 10 días después le tomó la declaración a la víctima vía Skype. En ese testimonio, la mujer describió los hechos y aportó datos para avanzar en la imputación.De este modo, le endilgaron al acusado dos hechos: uno ocurrido sin poder precisarse fecha exacta, pero presumiblemente durante abril de 2020, cuando cerró con llave desde el exterior el departamento céntrico, dejando a su pareja conviviente encerrada en por un lapso de aproximadamente 30 minutos. Antes, le había sustraído la copia de llaves del domicilio, el celular IPhone 7 Plus y la notebook, pertenecientes a la víctima, imposibilitándole establecer cualquier tipo de contacto con persona alguna para requerir auxilio.El segundo hecho sucedió el 27 de abril de 2020, aproximadamente a las 10 de la mañana, en una habitación del mismo departamento, donde el hombre tomó fuertemente de las manos a su pareja, quien sostenía en una de ellas su teléfono celular. Ejerció presión sobre el mismo hasta romperle la pantalla. Luego arrojó a la mujer sobre la cama, donde continuó agrediéndola físicamente, sujetándole con fuerza sus manos en el pecho, a la vez que con su otra mano la tomaba de la nariz y le ejercía presión sobre su boca, imposibilitándole la respiración.La soltaba luego de varios segundos y le decía “susurrá porque sino te tapo de nuevo”. Repitió esta conducta al menos en cinco oportunidades.En esas acciones el sujeto le ocasionó lesiones en el brazo y en la muñeca izquierda a su expareja, como así también heridas cortantes en el interior de la boca.En la investigación de la denuncia se reunieron varias pruebas, como una nota con permiso de traslado para la denunciante durante la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, otorgado por la Subsecretaría de Abordaje Integral, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; el informe del psicólogo particular de la víctima; las entrevistas mantenidas con dos amigas de la mujer, y de un vecino del edificio donde ocurrieron los hechos; el informe del Gabinete de Informática Forense de la Fiscalía con la información del celular del imputado; y un informe de la Dirección de Asistencia a la Víctima de la provincia, en relación a la situación de la denunciante.Al analizar los elementos del legajo, el juez en la sentencia sostuvo que “el relato de la víctima, más allá de resultar verosímil, coherente y sostenido en el tiempo, cuestiones que abonan su credibilidad, también se encuentra confirmado por la demás prueba objetiva que logró reunir la pesquisa”.“Las amigas de la víctima en sus relatos confirman los hechos denunciados, aportando datos relevantes sobre la relación celotípica que mantenía el incurso con la mujer, y sus comportamientos controladores, que posibilitaron que presenciaran escenas altamente conflictivas”, sostuvo Mayer.También subrayó que “más elocuente aún resulta el testimonio del vecino de la víctima quien dio cuenta que los pedidos de auxilio de la víctima lo motivaron a solidarizarse y dirigirse al departamento de su vecina que pedía auxilio a los gritos, ocasión que aprovechó el incurso para retirarse raudamente”.Además, “la pericia respecto del teléfono celular del encartado confirma el relato de la víctima”, concluyó el magistrado según publicóDe este modo, dispuso la condena para el acusado por los delitos de Privación ilegítima de la libertad agravada y Hurto (por el primer hecho) y Daño, Lesiones leves calificadas y Coacciones (por el segundo episodio).El condenado, además de deber purgar tres años de prisión condicional, deberá realizar trabajo comunitario en favor de una institución de bien público que lo derive la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial, por 96 horas anuales (288 horas totales); y también deberá realizar un curso, taller o capacitación referido a la temática de violencia de género, disponible en OMA.Una de ellas se habilitó a mediados de abril del año pasado, por la Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Se trata de un formulario online para realizar denuncias sobre casos de violencia familiar y/o contra la mujer. Se encuentra en el sitio web del Poder Judicial www.jusentrerios.gov.ar o a través del enlace https://forms.gle/hyxURJBceDqeSjGt9 El formulario nuclea la misma información que la planilla de denuncia policial y judicial que se encuentra implementada en toda la provincia.También hay otros medios como el correo centrogeneroviolencia@jusentrerios.gov.ar , el e-mail del Consejo de Prevención de la Violencia copreventrerios@gmail.com y de la Secretaría de Mujeres, secretariamujeresconsultas@gmail.com . Asimismo, se recuerda que se encuentra disponible la línea gratuita 144 para denuncias y asesoramiento.