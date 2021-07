Interno coordinaba desde cárcel entrerriana envíos de droga a Europa

Gendarmería Nacional realizó una investigación y descubrió que un interno de nacionalidad paraguaya alojado en la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, coordinó desde ese lugar la provisión de cocaína en el norte del país y su traslado hacia Buenos Aires, para su posterior exportación a Europa.



Las averiguaciones se concretaron en el marco de una causa judicial desarrollada por la Fiscalía de la Responsabilidad Penal Juvenil de Pilar y con intervención del juez de Garantías Nº 7 de San Isidro, que investigaba la utilización de menores en la comercialización de drogas.



En la investigación fueron siguiendo los pasos de los encargues que hacían narcotraficantes del norte argentino y que eran enviados por encomienda. Un paquete fue retirado en la sede de la empresa en Liniers por parte de la pareja y el sobrino del interno paraguayo. Para evitar un congestionamiento en la avenida Panamericana, decidieron seguir el vehículo en el cual transitaban y los interceptaron en el Peaje Ramal Pilar. Hicieron bajar del auto al hombre y a la mujer, que llevaban la encomienda que contenía una rueda de metal amarilla de gran peso.



Luego de observar rastros de material orgánico y diferencias de tonalidad de pintura al pasarlo por el escáner de AFIP- DGA de Campana, confirmaron que la pieza de máquina no correspondía con una original de la marca. Tenía hasta calcomanías falsas de la marca Caterpillar. Entonces, los gendarmes la abrieron con un torno y una amoladora. De este modo, hallaron 7,19 kilos de cocaína en su interior. Ambos quedaron detenidos.



Mientras tanto, el celular del interno seguía interceptado y, cuando no se pudo comunicar más con sus parientes, llamó a otros para que descarten todos los elementos comprometedores de su vivienda. Igualmente, los gendarmes allanaron el domicilio de los investigados, donde decomisaron 15,5 kilos de marihuana y un kilo más de cocaína.



Según lo que surgió en la investigación por escuchas telefónicas y al constatar con otros datos relevados, la droga iba a ser enviada posteriormente hacia España o Bélgica.



El puerto de Amberes en Bélgica sería el de principal ingreso de la droga que luego se distribuye en Europa. Allí se incautó, en febrero, parte el mayor cargamento de estupefacientes jamás detectado en el viejo continente: 16 de las 23 toneladas de cocaína que fueron enviadas desde Paraguay dentro de tachos de pintura, y que atravesaron toda la Hidrovía sin ser detectadas.





Sobre el interno paraguayo que está alojado en la UP de Gualeguaychú, se supo que se trata de un hombre que se encuentra a disposición de una causa por narcotráfico instruida en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, también por narcotráfico. No obstante, según supo UNO, su celda de la unidad del Servicio Penitenciario de Entre Ríos no fue allanada para buscar el celular u otros elementos de interés para la investigación.