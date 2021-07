Rescataron a joven que había sido drogada y abusada por un amigo de su ex novio

El jueves por la tarde, una joven se bajó de un auto y se dirigió a un bar en el barrio porteño de Liniers en busca de ayuda, no sabía cómo había llegado hasta ahí.Afuera del local, arriba de un auto, la esperaba. La chica de 18 años, como pudo, le contó lo ocurrido a la cajera y se encerró en el baño. Sin dudarlo, la empleada llamó a la Policía.La escena, que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, ocurrió en un bar ubicado en la avenida Reservistas Argentinos al 300. En los videos se puede ver cuando un Volkswagen Gol Trend blanco se estacionó en la puerta del comercio. Del vehículo descendió una mujer que ingresó al local y se dirigió a la cajera.La cajera le dijo que se metiera en el baño mientras se comunicaba con el 911 para que la ayuden. Mientras tanto, cuando notó que la joven estaba tardando más de lo que pensaba, el sospechoso ingresó al bar para saber qué pasaba. En ese momento, un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires entró al comercio.Luego, llegaron más policías y sacaron al hombre del lugar. Afuera lo palparon y lo detuvieron mientras arribaba a una ambulancia del SAME y la madre de la chica. El personal médico informó que, pero no necesitaba ser trasladada a un centro asistencial.Una vez que fue revisada, la víctima comenzó a tomar conciencia de la situación y empezó a recordar. Según indicaron fuentes del caso aSegún relató. Sin embargo, lo último de lo que tenía conciencia era que. Después de esa situación, quedó totalmente inconsciente durante varias horas, hasta ingresar al bar en Liniers.El caso quedó en manos del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 41, a cargo de María Fabiana Galletti, quien acusó al hombre por los, mientras requirió una serie de peritajes para avanzar con la investigación y determinar con qué material la había drogado.