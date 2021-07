El camión de una distribuidora entrerriana fue asaltado en Corrientes

Foto: Ilustrativa

Asaltaron al chofer de un camión perteneciente a una distribuidora de alimentos con domicilio en Chajarí; el hecho ocurrió el jueves cuando el trabajador realizaba los primeros recorridos entre los comercios de la localidad correntina de Juan Pujol.



Según reportó Tal Cual, el camionero, al salir de uno de los repartos, constató que uno de los bolsos en donde guardaba la ropa para cambiarse se encontraba abierto. Inmediatamente, buscó el bolso en el que guarda el dinero que cobra regularmente a sus clientes y no lo encontró, por lo que se percató que delincuentes se alzaron con los billetes, cuyo monto no fue especificado.



Otro camionero encontró, posteriormente, el bolso con la documentación, pero sin el dinero, en la calzada de la ruta hacia Lobougle.



Tras algunas averiguaciones, según consignó Tal Cual, se trataría de una pareja que se mueve en una motocicleta de baja cilindrada, pero hasta el momento, no hay noticias avances favores en la investigación de este hecho.