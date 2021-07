Se hicieron pasar por su hija y quisieron estafarla con el “cambio de billetes”

El trabajo previo

Una vecina de Paraná, Patricia, recibió un llamado a su teléfono fijo donde una mujer se hacía pasar por su hija y le decía que tenía que cambiar los billetes de 1.000 pesos porque iban a salir de circulación.y les “siguió el juego, para saber hasta dónde llegaban los estafadores”, dijo aSegún contó, el hecho ocurrió el 6 de julio y una mujer la llamó a su teléfono fijo, se hacía pasar por su hija y “”.“Me di cuenta que era una trampa, porque no era la voz de mi hija, decidí seguirles la corriente para ver hasta donde llegaba la estafadora”, relató.“La mujer me decía; entonces yo le decía que me explique cómo teníamos que hacer para cambiar los billetes y la estafadora me decía que t”, manifestó Patricia y contó que “”.Patricia, señaló que cuando la estafadora le dijo que iban a pasar por su casa a buscar el dinero, ella se enojó mucho y “le empecé a decir barbaridades por el teléfono, pero era todo de la misma impotencia”.“M”, valoró y contó que “quería difundir mi caso para que las personas estén alerta sobre este tipo de llamados”.Patricia contó a este medio, que a ella una semana antes, la habían llamado por una supuesta encuesta. “”, reveló y afirmó que “debe tener relación con esta estafa, hacen un trabajo previo de investigación”.Finalmente señaló que su hija se comunicó con la policía para alertar la tentativa de estafa.