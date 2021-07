Trágico accidente en ruta 18: los autos “eran un solo bollo de lata”

Las víctimas

Policiales Confirmaron identidades de cuatro fallecidos en impresionante choque frontal

Policiales Falleció otra persona y son cuatro los muertos por el choque frontal en ruta 18

Tres jóvenes hermanos y un conocido médico oncólogo perdieron la vida como consecuencia de un tremendo choque frontal registrado anoche sobre Ruta Provincial 18, en el kilómetro 86 y medio, en el límite de los departamentos Paraná y Villaguay.Según informaron fuentes policiales, en el lugar chocaron de frente una camioneta Kia Sorento, que circulaba de este a oeste, y un automóvil Chevrolet Vectra, que transitaba de oeste a este.Alejandro Barbera, circulaba por la ruta en el momento que ocurrió el trágico accidente. Él se dirigía en el sentido desde Paraná hacia Villaguay, y resaltó anteque “el automóvil Vecra quiso sobrepasar un camión y se encontró con la camioneta de frente”.En este sentido detalló que “. Ni bien ocurrió el accidente, tratamos de sacar a las personas del auto, pero era imposible, estaban todas atrapadas entre los fierros”.“Uno nunca espera estas cosas, pero hay que actuar muy rápido,Escuchábamos que alguien gritaba, pero no podíamos abrir las puertas, rompimos los vidrios e intentamos retirar por la luneta a una chica, pero no pudimos”, mencionó.Asimismo, detalló que “otros conductores que veían lo ocurrido detenían la marcha y querían ayudar, pero no se podía hacer mucho. Fue horrible, porque no teníamos herramientas para sacar a las personas de adentro”.Los tres hermanos que fallecieron iban en el Vectra. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, las personas fueron identificadas como Nicolás Sebastián Pezzelatto, de 30 años de edad, Paula Denise Pezzelatto, de 25 años de edad, y María Eugenia Pezzelatto de 27 años de edad, todos oriundos de Villa del Rosario, en el Departamento Federación.