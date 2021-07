El Ministerio Público apeló la libertad de empresario que mato a padre e hijo

La fiscal de Instrucción de Corrientes Sonia Meza asumió la conducción de la investigación por el siniestro vial ocurrido el 13 de febrero pasado en la ruta nacional 12 y donde murieron atropellados Ángel González de 32 años y su hijo Mateo de solo 12.



González era oriundo de Gualeguaychú y desempeñaba tareas en el Ejército Argentino en la capital de la vecina provincia. Esa mañana del 13 de febrero iba en moto con su hijo a pescar cuando fueron envestidos por un conductor de un Ford Mustang GT que conducía sin licencia, alcoholizado según las pericias y drogado.



En las últimas horas, desde la familia de la víctima aseguraron a R2820 que fueron notificados por el Ministerio Público Fiscal de la apelación al fallo que le permitió a Matías Piattoni quedar libre tras pagar 4 millones de pesos y permanecer 145 días detenido. Al empresario lo benefició un polémico cambio de carátula.



Por la gravedad del hecho, asumió el caso la fiscal Sonia Meza, adelantaron desde Corrientes y detallaron el planteo a favor de la familia de las víctimas y contra lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones que modificó la imputación de "doble homicidio simple con dolo eventual" a "doble homicidio culposo agravado".



Recordemos que la Justicia ya tiene probado que Piattoni conducía a excesiva velocidad y se cruzó al carril de las víctimas sobre la ruta nacional 12 lo que derivó que la jueza de Instrucción Josefina González Cabañas haya procesado al empresario por un delito que prevé entre 8 y 25 años de cárcel.



Esta semana se conoció que el abogado de Piattoni, Julio Leguizamón, apeló el encuadre legal del hecho y la Cámara le dio la razón y dispuso que se anule el procesamiento por el uso de documento público falso pese a que el día del choque el empresario exhibió ante la Policía una licencia de conducir trucha.



Para recuperar la libertad, Piattoni abonó una caución de cuatro millones de pesos. La Justicia le retuvo el pasaporte y fijó que no podrá salir de la provincia sin autorización judicial, no podrá conducir, evitar consumir alcohol y drogas; y realizar un tratamiento psicoterapéutico en una institución pública o privada sobre el consumo de sustancias psicotrópicas.

Por su parte, el abogado querellante, Gaspar Moreno, calificó de “lamentable” el fallo de la Cámara y sostuvo que recurrirá al Superior Tribunal de Justicia. “La Cámara no tomó en cuenta absolutamente nada”, en referencia a las condiciones en que conducía el empresario.



El imputado es propietario de los boliches Zavod y Ginger Bars, además del parador Jack Tower y socio de otros emprendimientos en la costanera correntina. Y fue el novio de la bailarina Lourdes Sánchez.