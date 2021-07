Sigue la investigación: declaró uno de los imputados por el crimen de Cabeza

El abogado querellante, Marcos Rodríguez Allende

La Justicia avanza con la investigación del crimen de Marcelo Cabeza (49 años), chofer del Ministerio de Salud, quien fue brutalmente asesinado en Paraná. Por el hecho están acusados Matías Rodríguez y Alan Ávalos, el primero de los cuales sería el autor material.Recordemos que en el marco de la causa, se sumó el testimonio del testigo presencial, que estuvo junto a la víctima y los acusados, y dice haber observado quien descerrajó contra el chofer y que recibió un disparo con el mismo arma., aseguró enque, en las últimas horas, uno de los acusados, Alan Ávalos, declaró. "Ávalos pidió declarar por voluntad propia", detalló.Recordemos que los dos acusados se encuentran alojados en la Unidad Penal de Paraná.Avalos "reconoce que el hecho (el crimen) existió de la forma, del modo, en las circunstancias en tiempo y espacio que se viene sosteniendo desde hace varios meses", dijo el abogado. Estos hechos "hoy se encuentran ratificados, aún más con los dichos de uno de los imputados", puso relevancia Rodríguez Allende.El imputado que declaró ahora, "reconoce que esa noche había cuatro personas en el automóvil, previo ingreso a la casa de Rodríguez, que estaban tomando cervezas. Dijo que la cuarta persona que estaba en el auto y que ingresa junto a Cabeza, es el testigo Fleitas", mencionó el letrado."Reconoce que se produce la muerte por parte del autor que ejecuta el hecho: Dice que es Rodríguez. Lo ubica en el lugar que venimos sosteniendo desde el principio de la investigación, lugar donde se encontraron los elementos personales de Cabeza", agregó respecto de la declaración de Ávalos."Esto se venía sosteniendo por el testigo, ahora se reconoce por uno de los imputados", aseveró.Ávalos indica que "lo que ha hecho es encubrirlo a Rodríguez. Menciona que no planificó la muerte de Cabezas. Él se pone en el lugar de encubridor, no de coautor del delito de homicidio calificado por alevosía"."Hay una segunda parte, y en este punto, Avalos intenta mejorar su situación procesal: él (indica que) toma el arma con la que Rodríguez mata a Cabezas y le efectúa un disparo al testigo presencial Fleitas. Él dice que no lo quiso ejecutar al tiro, que fue un accidente, acotó el querellante.Para el abogado en la investigación se ha dado "un paso más adelante". Agregó que "ahora resta definir si la situación de Avalos es creíble o no".Por el momento, Ávalos "no nos da una pista" en su declaración, respecto del móvil del crimen.