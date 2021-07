Familia sufrió violenta entradera: les robaron 200.000 pesos

Una familia de French al 7300, de barrio Fisherton Industrial, sufrió una violenta entradera en la noche de este miércoles. Dos ladrones entraron en la casa, apuntaron con un arma a la propietaria, a su hijo y a su nieto de 3 años. A la mujer amenazaron con raptarla. Se llevaron 200 mil pesos."Ayer se fue mi hija y cuando la estoy despidiendo pasaron dos muchachos. Entro, voy al patio a sacar la ropa de la soga y ahí siento un ruido. Me doy vuelta y había un tipo con un revólver", dijo la dueña de la casa.La mujer agregó que su hijo, al escuchar ruidos, salió al patio para ver si ella se había caído. En ese momento, ingresó otro maleante al domicilio y entre los dos delincuentes los hicieron dirigirse a la cocina mientras exigían dólares o pesos. "Mi nietito de 3 años estaba dormido en el sillón. Mi hijo lo fue a levantar y le dieron un culatazo en la cabeza y lo tiraron con el nene agarrado", relató.La propietaria añadió que también amenazaron con raptarla. "«Te vamos a llevar», me decía. Yo respondí que si querían que me maten, pero que dejen a ellos", comentó entre lágrimas.Por último, contó que al irse de la casa, los ladrones intentaron llevarse el auto de la familia, pero no pudieron y se fueron. Sugirió que los aguardaba una camioneta a la vuelta para sacarlos del lugar."Te da bronca. Mi hijo es un pibe sano. Vive para su hijo. No toma, no fuma, no sale. Y vienen y te sacan todo el sacrificio", concluyó. (Rosario 3)