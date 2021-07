Engaños telefónicos: así operan los estafadores con falso premio de supermercado

Policiales Alertan sobre modalidad de estafa con falso premio de un supermercado

Escuchá la conversación con los estafadores

El martes de esta semana,dio a conocer el caso de una mujer que había sido estafada con el cuento del premio de un supermercado . Accedió a otorgarles los números de su tarjeta de débito y fue así como terminó tramitando un crédito por 162.000 pesos.En el último tiempo, las estafas telefónicas han proliferado y los ciberdelincuentes utilizan distintos ardides para engañar a las personas y obtener dinero.Este jueves, Patricia se comunicó con nuestro medio para dar cuenta que quisieron engañarla con el cuento del premio del mismo supermercado, y afortunadamente no cayó en la trampa. Para alertar al resto de la población contó su experiencia y compartió el audio de la llamada que grabó.Según contó en la noche del miércoles, llamaron a su esposo por teléfono diciéndole que eran del supermercado Día, que como habían cumplido 20 años, “nos habíamos ganado 20.000 pesos en orden de compra y 150.000 pesos en efectivo”.“Gracias a la noticia que vimos en Canal Once los otros días, donde referían a estafas usando el nombre de este supermercado, comencé a grabar la llamada”, relató Patricia a“Le dijo que estaba conmigo y nos dieron todos los pasos a seguir”. La primera indicación fue que vayan hasta un cajero automático. “Simulamos toda la situación, le dije que estaba a siete cuadras y me pidieron que por favor no cortara, que estuviera todo el tiempo en línea”. Hasta le preguntaron si tenía suficiente batería en el celular.También le indicaron que cuando llegara al cajero le iban a pasar con una contadora del local. Entonces la pusieron en contacto con una mujer que le fue indicando qué debía hacer. Todo el tiempo le preguntaban qué salía en la pantalla, y le indicaron que ingrese a gestión de clave que le daban unos “numeritos que tenía poner”.Cuando vuelven a consultarle sobre lo que le aparecía en la pantalla, les dijo que nada, y ahí los estafadores se dieron cuenta que Patricia no estaba en el cajero y era ella quien los estaba engañando. Les contestó que efectivamente estaba en su casa y comenzaron a decirle “cosas obscenas”. Luego cortaron la llamada. “Estuvieron en línea durante 36 minutos”, recordó.“Quiero alertar a toda la gente que hagan la llamada que le hagan, no crean. Yo sabía que estaban haciendo estafa y gracias a Dios no nos engañaron”, dijo finalmente la mujer.

