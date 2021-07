Revelan los pormenores del allanamiento por pedofilia realizado en Paraná

Policiales Denuncia por pedofilia demandó allanamiento en Paraná y secuestraron elementos

Conexiones internacionales

Una denuncia por pedofilia demandó un allanamiento en Paraná, tras el cual se secuestraron elementos de interés para la investigación. Los uniformados llegaron hasta una vivienda de barrio Anacleto Medina, donde identificaron a un joven. El procedimiento ocurrió luego de la advertencia de una ONG internacional.la ONG encargada de recabar todas las denuncian redes sociales, sistemas internacionales de correo electrónico, ante la detección de compartir, subir o publicar archivos -fotografías o videos- relacionados con la pedofilia, se detectó que en primera instancia podría tratarse de Argentina, por lo que se remitió a Buenos Aires, desde donde, detalló ael jefe de la División Cibercrimen, Gabriel Ferro.NSMEC (en español, Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) es una ONG estadounidense a la que empresas como Facebook, Microsoft, Google están obligadas a informar cualquier actividad sospechosa de involucrar la denominada pornografía infantil.Al detallar cómo trabaja el organismo que depende de la Dirección de Inteligencia Criminal, el comisario explicó que, tras acceder al reporte internacional, y luego de tareas investigativas, se llega a uno o varios domicilios desde donde se habrían realizado las conexiones.Relacionado a este reporte nacional,, confirmó el comisario. “Se realizan allanamientos en los que se secuestran diversos elementos informáticos, como computadoras, netbooks, celulares, todo lo que sea capaz de albergar o transmitir información”, indicó.Cuando se obtengan los resultados de las pericias, la fiscal Mercedes Nin determinará si corresponde o no la detención de alguna persona; por lo pronto, la división policial se mantiene a la espera de que exista una autorización judicial para realizar las pericias sobre esos elementos y allí encontrar las verdaderas pruebas.“Podemos tener sospechosos e indicios que nos sindican a algunas personas, pero no lo podemos definir hasta tanto no tengamos las pruebas que demuestren”, aclaró Ferro al anticipar que “la pericia tardará un tiempo, de acuerdo a la complejidad de los elementos, dado que, aclaró al respecto.“Cada vez que una persona, a través de su usuario, sube o transfiere archivos a otro usuario, o incluso utiliza su celular, y esa información es detectada por los sistemas automáticos de este servicio x, salta una alerta tras la cual se analiza si se trata o no de pedofilia -porque los sistemas automáticos no son perfectos- se genera un reporte ante la ONG NSMEC”, detalló el comisario.Consultado al jefe de la División Cibercrimen si las cuentas desde las que se distribuye pornografía infantil en internet, éste fundamentó: “En general, se otorga un tiempo prudencial como para poder realizar una pre-investigación. Pasado un tiempo, se puede llegar a cerrar la cuenta”.“Incluso, nosotros cuando pedimos información, tenemos que pedir por favor que no cierren las cuentas, que no las borren, hasta tanto se culmine con las tareas investigativas”, indicó al respecto.