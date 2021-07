El menor abusado y la hija de la portera irán a Cámara Gesell

En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Roberto Mallea por la portera de una escuela de la provincia de San Juan que se filmó y fotografió abusando de un menor de edad, el funcionario detalló que seguirán las investigaciones y que tanto el adolescente como la hija de la acusada, que es amiga del chico, serán sometidos a cámara Gesell.



El caso salió a la luz el lunes en la noche. La mujer identificada como Paola Tejada fue detenida y horas más tarde fue arrestado Sebastián Tapia, el hombre que se escucha arengar al menor de edad en el video que se viralizó.



Según expresó Maella, los padres del adolescente se presentaron ante la Justicia donde sostuvieron que, pese a que el menor se negó a darles información, algo les había dicho. Ambos expresaron que su hijo se había escapado de su casa el día en que filmaron el video a la vez que puntualizaron que el chico no asiste a la escuela Ramón Barrera, donde la mujer trabajaba y en donde ocurrieron los hechos denunciados, sino que es amigo de la hija de la portera.



En esa línea, los padres del adolescente abusado explicaron que de acuerdo a los que les había contado el menor "se habría tratado de un hecho aislado, es decir, que no hubo abusos anteriores" y que el video es reciente. No obstante, el chico dejó en claro que "en ningún momento lo obligaron a hacer algo", y aseguró que su participación fue voluntaria pese a que de igual forma se trata de un delito, debido a que es menor de edad.



"Una vez que tengamos la primera audiencia y más detalles de las pericias -secuestraron los celulares para ver la información- veremos qué se le imputa y si hay más delitos o más víctimas. Además, haremos una cámara Gesell para el menor y para la hija de la imputada", agregó el fiscal.



En el video la mujer incita al menor de edad a que le saque de entre sus pechos un caramelo con la boca mientras que se escucha una voz masculina que lo arenga. A este video se sumaron fotos en las que se ve a la acusada haciendo poses sexuales con el chico.



Un profesor de inglés denunció el hecho el lunes pasado ante el Ministerio de Educación de San Juan y la Unidad Fiscal del Centro Judicial de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (Anivi), que ordenó la detención de Tejada y posteriormente la de Sebastián Tapia.





