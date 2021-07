Explotó la caldera de una fábrica textil y murió una mujer: investigan el hecho

La justicia de delitos culposos abrió una causa para investigar la explosión de una caldera en una fábrica textil de Mar del Plata que este miércoles provocó la muerte de una mujer y heridas graves a su pareja, quienes vivían en una vivienda lindera que se derrumbó parcialmente por la onda expansiva.La Fiscalía N°11 de Mar del Plata quedó a cargo de la investigación del hecho caratulado como "homicidio culposo y lesiones graves", y ahora aguarda los resultados de las pericias para determinar eventuales responsabilidades sobre los dueños de la fábrica.La explosión ocurrió cerca de las 6 en la fabrica textil "Tejiendo Arte" localizada sobre un terreno con salida sobre la avenida Luro al 8000 y la calle Bolivia, de la ciudad balnearia bonaerense.Una mujer falleció y su pareja fue trasladada con politraumatismo al hospital Interzonal de Mar del Plata, tras ser rescatada de una vivienda que fue afectada por la explosión, mientras las hijas salieron ilesas del lugar, informaron fuentes de Defensa Civil.A raíz de la explosión, se desmoronó la medianera de la fabrica de dos plantas y parte del techo que cayó sobre una vivienda lindera generando destrozos, lo que dejó atrapadas bajo los escombros a las dos mujeres."A pesar del intenso trabajo por parte de los bomberos y rescatistas, lamentablemente retiramos entre los escombros sin vida a Paola Codoni (42), madre de las dos menoresde 7 y 9 añosque si bien estaban en el inmueble no sufrieron lesiones ya que estaban en otro ambiente", indicó a la prensa Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil.En tanto, Lucía Grandicelli (45), quien se encontraba junto a Codoni, fue rescatada con vida y trasladada al hospital Interzonal, donde permanecía este mediodía internada en terapia intensiva "con politraumatismos varios y hundimiento craneal del lado izquierdo", informaron fuentes del centro de salud."Las menores de la mujer fallecida, están protegidas y contenidas por especialistas de la Dirección de la Niñez", indicó el funcionario municipal.Goncalvez aseguró que "cuando ocurrió la explosión había dos empleados que se encontraban en el interior de la fábrica que salieron por sus propios medios y dieron aviso al 911 del hecho", lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad.Por ultimo, explicó que el desmoronamiento se dio en la vivienda ubicada en la parte trasera de un terrero y señalo que otro inmueble que está en el sector del frente donde vive un matrimonio y una menor de edad no fue afectado por la explosión.En el lugar trabajó personal del Cuartel Central de Bomberos, Defensa Civil y ambulancias del SAME junto con efectivos de la comisaría sexta de Mar del Plata y la fiscalía número 11.