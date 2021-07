Detuvieron a un hombre con 700 pastillas de éxtasis en Aeroparque

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, detuvo a un ciudadano argentino en el Aeroparque Jorge Newbery que intentó traficar cientos de pastillas de éxtasis, troqueles de LSD y cristal.El director nacional de la PSA, José Glinski, explicó que "el tráfico de estupefacientes en los aeropuertos es más complejo de lo que uno cree 'a priori'. Las sustancias sintéticas, por ejemplo, no desprenden olor y son mucho más difíciles de detectar. La diversificación del narcotráfico en este ámbito no es algo nuevo, pero estos casos no se dan de manera regular como sucede con la cocaína y la marihuana".Durante los controles preventivos realizados la semana pasada a los pasajeros próximos a embarcar el vuelo N° 5190 de la empresa Flybondi con destino a la provincia de Jujuy, los oficiales de la PSA observaron la presencia de cuatro paquetes de sustancia orgánica en el interior de un abrigo que, junto a otras pertenencias, había sido colocado en la máquina de rayos X. Al ser consultado, el dueño manifestó que se trataba de pastillas de éxtasis y que llevaba más cantidad en su ropa interior.Por orden del juzgado interviniente, el personal policial requisó al hombre y a su equipaje, hallando que, efectivamente, transportaba tres paquetes más de comprimidos rosados con forma del personaje Mickey Mouse, ocultos entre dos calzoncillos que llevaba puestos. Además tenía en su billetera cartones de LSD y una bolsita con aparente sustancia "cristal".Glinski sostuvo que "si bien no tenemos información de cómo se estructuran los mercados, porque atacamos la oferta y no la demanda, estos procedimientos nos dan indicios de la formación de mercados locales de consumo de drogas sintéticas. Tenemos antecedentes de interdicciones de encomiendas con este tipo de sustancias en provincias como San Luis, Córdoba, etc. Es una dinámica para prestar atención porque podemos tener a futuro mayores detecciones de este tipo en vuelos de cabotaje hacia el interior del país, que invierte un poco el orden porque siempre la mirada está en los grandes centros urbanos".En total, los oficiales de la PSA secuestraron 700 pastillas de éxtasis; siete troqueles de LSD, un pequeño envoltorio con sustancia cristalina; 301 dólares y 2.170 pesos.El hombre, de 28 años, quedó detenido e incomunicado, a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11, a cargo de Julián Ercolini.