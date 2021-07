Piden que se investigue la muerte de un joven: su familia piensa que lo mataron

Familiares de Kevin Alejandro Pérez, joven que fue hallado sin vida el pasado lunes pendiendo de un árbol, reclaman que les entreguen el cuerpo y que la justicia investigue lo sucedido ya que tenía “los manos hacia atrás atados con un alambre”.El abuelo del fallecido, contó que a su nieto “lo encontraron ahorcado atrás de Wal - Mart, con las manos atadas con un cable. Él se encuentra en la morgue y a la madre no la han dejado ver el cuerpo. Estamos haciendo los trámites porque además nos lo quieren entregar con el cajón cerrado, pero nosotros no queremos”. Este miércoles cortaron calle Anacleto Medina.Por su parte, un tío de Pérez dijo que reclaman justicia “porque a Kevin lo mataron, él no se ahorcó porque tenía las manos hacia atrás atadas con un cable y un alambre en el cuello”. Además dio cuenta que comenzaron a llegarle a los celulares “mensajes donde lo amenazaban con que iban a matarlo, que lo íbamos a encontrar muerto”. Aparentemente estos mensajes habrían sido enviados por un vecino con el cual Pérez habría tenido algunos altercados tiempo atrás. Esta persona habría desaparecido, ya que no la encuentran “por ningún lado”.El joven fue visto por última vez por sus familiares el domingo por la tarde, cuando estuvo en la casa de su abuelo. Al día siguiente les avisaron sobre el hallazgo sin vida.Finalmente, el abuelo de Kevin afirmó que el joven “era un pibe sano y sabemos que nunca pensó en suicidarse, a él lo mataron”, sentenció.