Fiscal pidió dos años de prisión para el golfista "Pato" Cabrera

En el inicio de la ronda de alegatos en el juicio por lesiones leves al golfista Ángel Leopoldo “Pato” Cabrera (51), la fiscal de la Cámara 2ª del Crimen Laura Battistelli le pidió una pena de dos años de prisión y aclaró que debe ser de ejecución efectiva.



La explicación de la acusadora se fundamentó en que considera que Cabrera debe cumplir “intramuros” los tratamientos que “nunca cumplió” cuando estuvo en libertad para procurar su rehabilitación.



En su alegato de dos horas exactas, Battistelli indicó que el deportista sometido a juicio por las agresiones a su expareja Ceciia Torres Mana debe realizar tratamiento psicológico y para superar su adicción al alcohol.



Las conclusiones de la fiscal pusieron énfasis en la violencia de género y en la imagen despectiva que Cabrera tiene de las mujeres, a quienes somete a un trato violento y de control.



También criticó su salida del país cuando era requerido por la Justicia e indicó que el Tribunal Superior de Justicia determinó que estaba “prófugo”.



Al cerrar su alegato, amén de pedir la pena, la fiscal responsabilizó a Cabrera por dos hechos de violencia de género doblemente calificada por el vínculo y por violencia de género, además de otro de hurto, por la supuesta sustracción del teléfono de su expareja.



El abogado Carlos Nayi, tras una hora 40 minutos de alegato, pidió 2 años y 4 meses de prisión, más un tratamiento interdisciplinario sobre violencia de género y violencia sexual.



Al final, le tocará el turno al defensor Carlos Hairabedian, quien centrará sus argumentos en la consideración que debe tenerse con el acusado, por lo que solicitará una pena de ejecución condicional.



Fuentes de la Cámara 2ª del Crimen anticiparon a La Voz que este mismo miércoles se escuchará el veredicto de la jueza Mónica Traballini.



Últimas palabras

Tal vez, luego de escuchar las conclusiones de las partes la jueza Mónica Traballini, vocal de la Cámara 2ª del Crimen de la ciudad de Córdoba habilite la penúltima palabra de la denunciante y la última palabra del acusado, para luego retirarse a deliberar y dictar sentencia. Si no queda tiempo para todo esto, la decisión final pasará para el jueves.



En tres audiencias de recepción de prueba, el debate oral tuvo algunos tramos contundentes, con testimonios coincidentes con la acusación y videos y audios en los que se apreció a un Cabrera violento, por insultos a Torres Mana y ejerciendo violencia física. Acaso la imagen más gráfica que demuestra agresión haya sido el registro de las cámaras de seguridad de su casa, en las que se aprecia con claridad cómo le arroja a su pareja un teléfono celular que impacta en la cabeza de esta.



Además, la delimitación del contexto de género que plasman las expresiones de las grabaciones de audio tampoco ayudan en el encuadramiento del hecho de las lesiones.



Esta audiencia de alegatos “maratónicos” se llevará a cabo en otro recinto, el de la Cámara 8ª del Crimen. Abrirá las acciones la fiscal de Cámara Laura Battistelli, de quien se espera un alegato de al menos una hora y media. Se prevé que el querellante particular que representa a la denunciante, Carlos Nayi, exponga sus conclusiones en al menos una hora. En tanto, se estima que los defensores Sebastián Becerra y Carlos Hairabedian no emplearán menos de dos horas. Si se cumple con esta previsión y se añaden los cuartos intermedios (además, necesarios en pandemia), puede hablarse del final de los alegatos cuando esté bien avanzada la siesta cordobesa.



Expectativa por la pena

En diálogo con la defensa de Cabrera, se desprende que la posibilidad de evitar un veredicto condenatorio no está en los cálculos. La cuestión, como se planteó al inicio del juicio, es saber si se tratará de una pena de prisión efectiva o en suspenso.



Sin exponer su estrategia, el codefensor Becerra anticipó a La Voz que el alegato “en solitario” de Hairabedian tendrá varios ejes: discutir la existencia de los hechos, atacar “la intención de la víctima” y tratar de despejar la idea de que este caso sea de violencia de género.



Respecto de la pena, si la fiscal pide que sea efectiva, cuestionará la conveniencia de esa modalidad de ejecución para una persona como Cabrera. En este punto, probablemente el experimentado penalista haga referencia a las condiciones personales de “el Pato”, como su origen humilde y su adicción al alcohol.



Este último punto siempre tiene su doble lectura: si puede ser a favor o en contra del acusado. Particularmente en cuanto a la modalidad de ejecución de una sanción, hay quienes entienden que es necesario asegurarse de que Cabrera cumpla “intramuros” con los tratamientos que no cumplió durante años, como los impuestos por el fuero de Familia en numerosas ocasiones.



Como se viene enumerando, tampoco ayudan a la situación del golfista el no haberse puesto a disposición del tribunal el año pasado y el pronunciamiento que ya dictó el Tribunal Superior de Justicia respecto de que esta sí es una causa de violencia de género.



La decisión final la tendrá la jueza Traballini en su veredicto, probablemente en la misma tarde de este miércoles. (La Voz)