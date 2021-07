Principio de incendio en el sauna de un hotel cinco estrellas

En la mañana de este miércoles, un problema eléctrico en el sistema que calefacciona los saunas del hotel Sol Victoria, generó un incendio que tomó paredes y techo. El personal de mantenimiento del alojamiento pudo controlar el fuego antes que llegara el personal de bomberos.Los socorristas realizaron tareas de enfriamiento y desmantelamiento para controlar la no propagación del fuego.Desde Bomberos indicaron que cerca de las 10, tomaron intervención en el hotel de las Siete Colinas. El fuego se propagó por las paredes y el cielorraso.Como personal de mantenimiento del establecimiento hotelero ya había extinguido las llamas, la tarea de los integrantes del cuartel fue hacer el relevamiento y controlar que no hubiera propagación.Se desmanteló el sector y quedó para que se realice la limpieza del mismo.Afortunadamente no se reportaron heridos.