Realizan excavaciones en terrenos cercanos al lugar donde desapareció Guadalupe

La policía de San Luis comenzó a excavar terrenos cercanos a la casa de un barrio de la capital provincial donde desapareció la niña Guadalupe Belén Lucero, de 5 años, luego de nuevos rastrillajes y un allanamiento realizados que no arrojaron resultados positivos.



Al anochecer, los trabajos continuaban con luces artificiales y la utilización de una pala mecánica, según informaron fuente policiales.



El vocero policial, inspector Lucas Chacón, declaró que "se están siguiendo nuevas pistas que llevaron a los investigadores a inspeccionar nuevamente terrenos donde han estado en reiteradas oportunidades".



Chacón dijo desconocer si estas tareas se prolongarán.



Se cumplieron 22 días de la desaparición de Guadalupe y los rastrillajes realizados esta jornada en el dique Paso de las Carretas y un allanamiento en la zona céntrica no arrojaron resultados positivos.



Una familiar de Georgina Cialone, tía de Guadalupe, declaró que la policía avisó a los familiares de las excavaciones que iban a realizar.



"Pero nosotros queremos a Guadalupe viva, no estamos pensando en un cadáver, no puede estar muerta", expresó llorando la mujer.



Guadalupe Lucero desapareció hace 22 días en el barrio 544 Viviendas de la capital provincial, cuando jugaban en la puerta de la casa de su abuela con sus primos, primas y su hermano.



El abogado Héctor Zabala, patrocinante del padre de Guadalupe, Eric Lucero, dijo esperar que las nuevas líneas de investigación "aportadas por esta defensa sean efectivas para dar con su paradero".



En diálogo con Télam, Zabala confirmó que presentó a la justicia de San Luis “nuevas líneas de investigación que se despegan de las hipótesis circulantes en el caso” y sobre cuya investigación, guarda “la esperanza que puedan dar con el paradero de la niña”.



"No se trata de narcotráfico ni de deudas millonarias” que es lo que se investigan hasta ahora, sostuvo y aseguró que confía "en que pueda ser un camino para dar con el móvil y los ejecutores de la retención de Guadalupe”, sin precisar detalles de lo puesto a conocimiento de la justicia.



El abogado explicó que la fiscalía se enfocó en una teoría que involucra al “abuelo materno, que tendría deudas millonarias con prestamistas de esta capital” e indicó que “no cree que sea ese el motivo” de la desaparición de Guadalupe Lucero.



Asimismo, volvió a reclamar que la causa pase al fuero federal porque “los delitos que se investigan tienen envergadura federal” y dijo que si en la justicia local las líneas se agotan “nuestro deber es pedir que investigue ese fuero”.



Zabala respondió también a señalamientos sobre Eric Lucero que sembraron dudas sobre su “rápido” nombramiento como abogado en la causa y afirmó que el cuestionamiento es “super clasista”, ya que el hombre, al igual que la madre de la niña, tiene derecho a llevar adelante su propia “estrategia en la búsqueda”, sin que esto signifique otra cosa que “el ejercicio de ese derecho”.



En la marcha que encabezó el lunes por las calles de la ciudad de San Luis, Eric Lucero pidió “que dejen de buscar drogas y se busque a Guadalupe”, mientras en su perfil de Facebook Yamila Cialone, madre de la niña, posteó: “Devuelvan a mi Guadalupe”.



"No voy a culparme por dejarte jugar, acá la única persona que está mal es la que te llevó, sin motivos, no tiene derecho a alejarte de mí y prohibir tu libertad", añadió.



Los operativos de búsqueda de la menor de edad se enfocaron nuevamente, sin resultados, en el peri lago de Pasos de las Carretas, distante a 51 kilómetros de la capital provincial, según dijo esta mañana Chacón.



El oficial también dijo que ayer se tomaron siete nuevos testimoniales de familiares con “parentesco lejano, vecinos y trabajadores”.