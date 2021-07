Crimen de Gilda Klocker: Ya hay fecha para la declaración de testigos

Gilda Klocker falleció en el hospital San Martín de Paraná en donde había sido internada tras haber recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza. Aún no está claro cómo fue que la joven de 20 años recibió el impacto mortal y por el hecho están con prisión preventiva domiciliaria Jonathan y Julio Dayer, pareja y suegro de la víctima de 20 años, respectivamente.Corina Beisel, abogada querellante, dialogó cony contó novedades de la causa.Desde la querella "no estamos de acuerdo con la calificación legal del caso, tipificado como una imprudencia. Estamos orientando nuestras acciones colaborando con la investigación, buscando testigos", mencionó Beisel.La letrada puso relevancia en que "no ha quedado claro aún cómo ha sido la mecánica del hecho a raíz del cual se terminó con la vida de la joven".Trabaja en la causa la fiscal Melisa Saint Paul.La fiscal ha citado para los días 28 de julio y para los primeros días de agosto a testigos. La querella aportará "dos testigos más que aportarán datos", agregó Beisel.Al ser consultada afirmó que si bien "hay sospechas y comentarios de testigos que indican violencia hacia Gilda, aún no sabemos de parte de quién" se han producido.Asimismo dijo que "queda todavía mucha medida probatoria pendiente".Julio Dayer no ha declarado aún, recordó Beisel.