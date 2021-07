“Por celos”, un sujeto disparó contra un amigo de su ex pareja

Un joven de 25 años fue herido de bala por la ex pareja de la dueña de la casa en la que se encontraban durante una reunión familiar; fuentes policiales informaron que el agresor increpó “por celos” a la mujer y fue en ese momento en el que extrajo un arma de fuego y disparó contra el amigo de su ex. Ocurrió anoche en la zona de calles 56 y Dr. Alda Sur, en jurisdicción de comisaría séptima de Concordia.



La mujer denunció que su ex pareja llegó a la casa e ingresó sin autorización, donde ella estaba reunida con su familia, y la increpó por celos. Un joven amigo de ambos trató de calmarlo, pero el sujeto le disparó y se dio a la fuga a bordo de una moto, acompañado por otro sujeto.



Se informó de los pormenores del hecho al fiscal Dr. Azcué Francisco. Luego de tareas investigativas, los funcionarios se constituyeron en calles Lieberman y Ruiz, logrando la aprehensión de los dos sujetos de 29 y 33 años.



El Dr. Azcué dispuso que se materialice la aprehensión de ambos individuos, se les realice la prueba de dermotest y se proceda al secuestro de los celulares. Finalizadas las diligencias, fueron trasladados a la sección Alcaidía.