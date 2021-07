Robo de u$s36.000 del Municipio: imputaron al intendente y dos colaboradores

Deberes de funcionarios

Sospecha de participación

Compra de terreno

Declaración

Autores materiales

La Unidad Fiscal de San Salvador definió imputar al intendente de General Campos, Sergio Martínez; al ex encargado de la Tesorería municipal, Nahuel Guiffrey; y a su ex ayudante, Paola Buse, tras la desaparición de los 36 mil dólares de una caja fuerte en el Municipio, hecho descubierto el 7 enero de este año.Según trascendió, el jefe comunal y los dos ex funcionarios están acusados como autores materiales del delito de "peculado culposo".Desde Fiscalía, se habría considerado que los tres apuntados en la causa, omitieron los deberes propios de su función. Asimismo, se violó una de las normativas de la Ley Orgánica de municipios, que ordena resguardar los caudales públicos en una entidad bancaria y no en una caja fuerte que se encontraba a la vista de todos dentro del propio Palacio municipal, hecho que se concretó el 15 de mayo de 2020. Luego el negocio de la compra de terrenos para viviendas nunca se dio, y el dinero siguió quedando en la caja fuerte. Recién en enero de 2021, ocho meses después de la extracción, se dieron cuenta que los dólares desaparecieron.La causa por el desfalco de los dólares en el municipio de General Campos ha tenido un avance de importancia en las últimas horas. La indagatoria que debería ser presencial y se realizaría este miércoles por la mañana en la Unidad Fiscal de San Salvador, pudo saberLa citación del intendente está relacionada con el artículo 375 del Código Penal que expresa “Cuando hubiere sospecha suficiente de que una persona ha tenido una participación delictiva en el hecho descripto en la Apertura de Causa, el Fiscal ordenará la Declaración del Imputado”.El propio intendente había manifestado a fines de mayo su desagrado porque la investigación no avanzaba. Por lo que se puede saber ahora habría avances y lo involucran directamente al titular del municipio de General Campos, al igual que a los dos funcionarios que estaban a cargo del resguardo de los dólares que estaban destinados para la compra de un terreno para construir viviendas, el cual no se pudo concretar en tiempo y forma.En tanto, desde Fiscalía, entre otras medidas, se determinó la toma de huellas dactilares de los tres acusados. En caso de hallarse culpables a los señalados, la Ley prevé que "será reprimido con multa del 20 al 60 por ciento del valor sustraído, el funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos".Según pudo saber, para las 10 de este miércoles, el propio Martínez, quien fue el denunciante en la causa, fue citado a prestar declaración de imputado en la Unidad Fiscal de San Salvador.“Que por este hecho se le imputa ser autores materiales del delito de peculado culposo imputándose a Sergio Martinez, Nahuel Guiffrey y Paola Busse en calidad de autores. (art. 262 CP y 45 CP)”, indica la resolución de la Fiscalía y agrega: “Teniendo en cuenta los elementos precedentemente descriptos intereso: