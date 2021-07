Búsqueda de Guadalupe: un día más sin resultados positivos en los rastrillajes

A tres semanas de la desaparición de la niña Guadalupe Lucero en San Luis, continuaron hoy sin resultados positivos los rastrillajes en el dique Paso de las Carretas y en la zona sur de la ciudad.



Hoy, pasada las 19 horas, se cumplieron exactamente tres semanas de que la niña de 5 años desapareciera mientras jugaba en la calle con sus primas, primos y su hermano, en el barrio 544 Viviendas, ubicado en la zona sur de la capital puntana.



Desde ese momento, se han realizado más de 150 allanamientos, 420 inspecciones en distintos puntos de la ciudad y se rastrillaron siete diques en distintos puntos de la provincia, donde participaron efectivos de la Policía local, grupos especializados con canes y fuerzas federales.



Por cuarto día consecutivo, los operativos continuaron en el dique Paso de las Carretas, debido a que las características topográficas, dimensión y vegetación requerían más horas y días de trabajo.



El embalse está localizado en el departamento Pringles a sólo 51 kilómetros de la ciudad capital, con una capacidad de almacenamiento de 75 hectómetros cúbicos, 1.800 kilómetros cuadrados de superficie de cuenca de aporte y 756 hectáreas de superficie del lago.



Otro grupo especializado con canes continuó los rastrillajes en lo que se conoce como la “zona cero” del barrio 544 Viviendas, al sur de la capital, donde desapareció Guadalupe.



También hoy, Eric Lucero, padre de Guadalupe, realizó una nueva marcha donde fue acompañado por medio centenar de personas, que realizó el acostumbrado recorrido desde el kilómetro cero de la ciudad de San Luis, frente a Plaza Pringles, hasta la sede del Poder Judicial.



A mitad del recorrido, el obispo de San Luis, Gabriel Barba, se acercó a la marcha y bendijo al padre de la niña, en actitud de acompañamiento y consuelo, sumándose a la caminata por el centro de esta capital.



En dialogo con la prensa, el padre de Guadalupe pidió a quienes tienen retenida a la niña que la "devuelvan y no la lastimen", y reiteró que su hija "debe estar con su familia".



"Ahora resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables" fue el cántico que acompañó la marcha de hoy en las voces de los feminismos populares, que no han dejado de acompañar la convocatoria y siguen reclamando "¿Dónde está Guadalupe?”.



La causa, a cargo del juez de instrucción, Ariel Parrillis, continúa caratulada preventivamente como "Averiguación de Paradero" y, si bien los investigadores reciben muchos y variados datos, aún no hay una pista segura que indique la causa de la desaparición de la niña.