Nueva estafa telefónica, "ahora con la vacuna Covid-19": piden estar alertas

Foto: Ilustrativa

Ante la nueva modalidad de estafas, desde la comisaria de Libertador San Martin se emitió un comunicado por el cual se solicita a la comunidad "no brindar datos de sus cuentas bancarias, bajo ninguna circunstancia".



"En caso de estar esperando el turno para la colocación de la vacuna contra el Covid-19, el centro de salud de esta localidad, solamente pide que corroboren el DNI para poder coordinar el turno con las personas inscriptas en los padrones para la inoculación", destacó la dependencia policial.



De la misma manera, ponen relevancia en que "no solicitarán datos de cuentas, como así tampoco pedirán que el paciente vaya al banco a hacer un nuevo homebanking".



La colocación de la vacuna contra del Covid-19 es gratuita y "bajo ninguna circunstancia se les pedirá datos bancarios", mencionan.



Asimismo, se informa que las farmacias de Libertador San Martín "no están llamando a ninguna persona para la vacunación y que "el Ministerio de Salud tampoco está llamando a los particulares. A las llamadas solo las realiza el centro de salud y el hospital cercano a su domicilio, pero no piden datos bancarios". El caso, que alerta sobre los intentos de estafa bajo esta modalidad La subjefa de la comisaría de Libertador San Martín, Fernanda Toffoli , precisó a FM Estación Plus Crespo: "En horas de la tarde de este lunes se hizo presente una mujer, vecina de esta localidad, quien está por estos días con ansias esperando la segunda dosis de la vacuna contra el Covid. La llamaron por teléfono desde un número desconocido, invocando al Ministerio de Salud, presentándose quien hablaba como el Dr. Molina".



"Esta persona le dijo que, para asignarle el turno para la segunda dosis, necesitaba unos datos, razón por la que tendría que acercarse hasta un cajero automático. La señora concurrió y es allí que la guiaron en una serie de pasos, que son para sacar la clave de Homebanking", relató la funcionaria policial.



La mujer "le dictó el código que le pedían, el usuario y así accedieron a su cuenta. Básicamente siguió estos pasos, aunque en el proceso de espera, el cajero trabó la tarjeta. Es por ello que la mujer deberá aguardar una jornada más, para poder corroborar si concretaron la estafa o no. Cuando se le trabó el plástico, advirtió que podría ser una estafa y se dirige a la comisaría. Precisamente estando en la dependencia, el desconocido la llamó nuevamente y ella le hizo saber que había concurrido a la policía, a lo cual le respondieron ya te sacamos todo el dinero'. Incluso, momentos después, la llamaron a su domicilio y pretendieron hablar nuevamente con ella, por lo que existe la duda si se concretó" la estafa, aseveró Toffoli.