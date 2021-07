Crimen del remisero: importante movilización reclamó Seguridad y Justicia

Una importante movilización de remiseros, motomandados y colectiveros colmó las calles de la zona céntrica de Concordia para pedir justicia por el trabajador asesinado en el remís, Gustavo Cordero y reclamaron seguridad para los trabajadores de la calle.Una caravana de automóviles se movilizó y debido a la gran manifestación de vehículos, el tránsito se vio interrumpido en el centro de la ciudad.“Entendemos que la seguridad nos concierne a todos y la Justicia, deja mucho que desear”, dijo José, uno de los motomandados que se sumaron a la marcha de los remiseros en Concordia y agregó: “nos roban dos motos por día y cuando las secuestran a las motos robadas, el que la va manejando, se baja y se va a su casa para seguir robando. No lo detenienen”, reclamó en diálogo con Elonce.“Ya te roban en la zona céntrica y si no te pueden robar, te disparan”, dijo José y se mostró preocupado por la situación de la viuda del remisero que tiene tres hijos.La ruidosa manifestación se concentró en la esquina de calles Mitre y Pellegrini, para luego movilizarse hasta el frente del palacio de Tribunales, sobre calle Mitre.Minutos antes de las 11 de la mañana, familiares directos del conductor asesinado ingresaron a la sede judicial dado que iban a ser atendidos por funcionarios de la Fiscalía que llevan adelante la investigación.Belén Cordero, hermana de Gustavo, y la esposa del hombre, Mariana Inés Barrios, fueron recibidas por “el Dr. Martín Núñez, el encargado de turno de la Fiscalía el día del homicidio.La mujer confirmó que “todavía no tienen ningún detenido”, pero destacó que “hay un sospechoso, del que se está tratando de corroborar su identidad”.