Docente cruzó corriendo avenida Ramírez y fue embestida por una moto

Un grave accidente de tránsito ocurrió este mediodía en avenida Francisco Ramírez casi en la intersección con calle Uruguay. Según supouna docente, de la Escuela Don Bosco, cruzó corriendo la avenida sin advertir que estaba el semáforo vehicular en verde y fue embestida por una motocicleta Honda Twister de 250 cc. conducida por un cadete.Testigos el hecho informaron que la moto que circulaba por avenida Ramírez en sentido sur-norte, cuando una joven docente cruzó la avenida corriendo no pudo evitar el choque.Como consecuencia del accidente la mujer sufrió lesiones, fue socorrida por personal educativo de la escuela Don Bosco y trasladaba rápidamente en ambulancia al hospital San Martín.Debido al fuerte impacto, la moto tuvo serios daños materiales y terminó atravesada en la mitad de la avenida.Jonathan, un trabajador de la gomería ubicada en avenida Ramírez, relató que "la maestra cruzó apurada por la senda peatonal y el joven que venía rápido en la motocicleta intentó frenar, pero no llegó".", destacó.Al finalizar informó que en esa esquina ya han ocurrido diversos accidentes de tránsito. "Las personas cruzan la calle distraídas y no observan lo que está pasando", culminó.