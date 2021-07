Perpetua para policía acusada de asesinar a jubilados para pagar viaje a Disney

La integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Sonia Soloaga, fue condenada hoy a prisión perpetua por el doble homicidio de un matrimonio de jubilados ocurrido en 2019 en el barrio porteño de Parque Avellaneda para robarles dinero para pagar un viaje a Disney para su hija.El tribunal oral número siete, integrado por los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano, dispuso la condena tras un corto debate en el que consideraron probada la autoría material del homicidio de Alberto Antonio Chirico, de 71 años, y el de su esposa, María Delia Speranza, de 63, el 11 de junio de 2019.El mencionado tribunal dictó la pena por los delitos de "robo agravado y homicidio criminis causae, reiterado en dos oportunidades, cometidos mediante arma de fuego y alevosía, y falsa denuncia".El doble crimen ocurrió en la casa de la calle Eugenio Garzón al 3.500 del citado barrio porteño y la cual Soloaga conocía porque solía pedirle permiso a la pareja de jubilados para ir al baño.La acusada había sostenido, en coincidencia con la fecha de los hechos, que había sido asaltada por dos delincuentes cuando se dirigía a pagar una de las cuotas del viaje a Disney.En esa oportunidad, según su relato, le sustrajeron 300 mil pesos y su arma reglamentaria, pero luego cambió su versión e indicó que había olvidado el dinero y la pistola en el baño de una estación de servicio.El fiscal Oscar Ciruzzi descreyó de ambas versiones y le reprochó el doble homicidio, que se concretó mediante sendos disparos de arma de fuego amortiguados con un almohadón.De la casa de los jubilados asesinados faltaba una cantidad no precisada de dólares, pero los familiares de las víctimas calcularon que serían unos 80 mil.La investigación permitió determinar que efectivamente la policía estaba pagando un viaje a Disney pero la agencia de turismo indicó que se había atrasado con algunas de las cuotas.Soloaga, quien siguió todo el juicio por Zoom desde la cárcel de mujeres de Ezeiza, siempre se proclamó "inocente" y denunció que "el verdadero asesino está suelto".En la mañana de este lunes, al pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, admitió haber cometido "un error" al denunciar falsamente el robo de su arma y el dinero, pero proclamó que no se va a "hacer cargo" de los homicidios."Jamás pensé vivir algo así, nunca me lo imaginé. Perdí el derecho a cuidar a mi hija, la dejé sola. Nos separaron hace dos años, hoy tiene 17. Fue un error mío; me hice cargo, me voy a hacer cargo de equivocarme con la denuncia, pero de lo que pasó con estas personas no me voy a hacer cargo porque no tengo nada que ver", dijo a los jueces.Asimismo, añadió: "Yo también importo. Tengo familia, papá, sobrinos y mi hija. Nadie pensó en lo que le pasaba a mi hija cuando veía esas cosas en la televisión. No me voy a hacer cargo y quiero que piensen también en mi familia, en mi hija que me está esperando en mi casa".El otro imputado que compareció en el juicio, el también policía Diego Alberto Pachilla, acusado de "encubrimiento agravado" por haber contribuido a la coartada de Soloaga, fue absuelto.