Lunes 5 de Julio de 2021

Asesinato de remisero en Concordia: tras allanamientos “no descartan hipótesis”

El operativo se concretó en las inmediaciones de donde ocurrió el crimen. No hay personas detenidas; personal policial informó que al auto no le faltaban elementos de valor por lo que "no se descarta ninguna hipótesis".