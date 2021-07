A los tiros entre ex amigos: se balearon sus viviendas mutuamente

Dos viviendas de San José y El Brillante fueron atacadas a balazos en un aparente ajuste de cuentas entre dos ex amigos. Los atentados, que ocurrieron en horas de la noche de este viernes, están siendo investigados por la Fiscalía y la Departamental policial de Colón.



Fuentes indicaron a 03442, que todo comenzó alrededor de las 22:15, cuando un joven de 22 años, denunció en la comisaría de San José que un ex amigo suyo, a bordo de un auto Renault 12, se presentó en su domicilio, ubicado en calle Mitre de San José, y atacó su casa a balazos, para luego escapar.



El damnificado advirtió a los uniformados que, si las autoridades policiales o judiciales no actuaban inmediatamente, él iba a hacer justicia por mano propia.



Fue así que, tras retirarse de la dependencia policial, fue a buscar a un amigo de 36 años, con el cual se dirigieron en una moto Yamaha YBR hasta el barrio El Brillante de dicha ciudad, donde se encuentra la casa de quien sería el autor de los disparos.



Este individuo y su acompañante balearon la vivienda del presunto agresor y escaparon en la moto, pero personal de la Policía que estaba en la zona, comenzó la persecución, que terminó en la casa de calle Mitre en San José, donde ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del fiscal de turno de Colón, doctor Sebastián Blanc.



Fuentes policiales indicaron a 03442, que hasta el momento no fue encontrado el presunto agresor en el primer hecho que originaron los violentos incidentes, pero se aguardaba su localización y detención.