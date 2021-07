Asegura que un remisero le mostró sus partes íntimas: "Pasó a plena luz del día"

La joven tomó el remis en la Plaza Alberdi, sobre calle Urquiza. "Paré uno que pasaba, cuando llegábamos a mi casa, me bajé a buscar la plata para pagarle y cuando regresé tenía sus partes íntimas afuera, se había bajado los pantalones y se tocaba mirándome a la cara, como esperando una reacción de mi parte".



"Me asusté y entré corriendo a mi casa, llorando. Le conté a mi mamá, llamamos a la remisera, me trataron re mal, me ningunearon por no saber las características del auto. Por el momento que pasé, no pude ver la patente. Fue en el frente de mi casa, a las dos de la tarde, con toda la gente en la calle", detalló, muy shockeada la chica.



De la misma manera, aseveró: "el auto parecía un Fiat Siena, gris oscuro, viejo y el tipo es joven, de unos 30 años, estaba sin barbijo y se lo puso después porque yo tenía barbijo. Le alcancé a ver la cara. Lo identifico, pero no me tomaron eso como prueba en la remisera, dijeron que no había datos, que no tenían registrado el viaje. No me dieron una solución. Fue horrible, me sentí re mal, me trataron como si había sido mi culpa lo sucedido".



La chica contó que generalmente "mando patente, ubicación, aviso; nunca me hubiera podido esperar que esto me suceda a las dos de la tarde. A todos esos recaudos los tomo de noche".



Dijo que durante el viaje "me miraba mucho por el espejo retrovisor; ya me daba miedo. Yo le había explicado donde vivía, y hablamos de eso, pero cuando estábamos llegando agarró hacia otro lado y le dije que se había equivocado de camino; allí dobló y me trajo hasta dónde yo le había indicado. Me había dado sospechas, pero nunca pensé que iba a pasar lo que ocurrió después".



"Estas cosas no tienen que pasar, debemos estar alerta", aseveró la chica.



Manifestó que realizará la denuncia en la comisaría. Elonce.com.