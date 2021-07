Caso Rocío: habrían querido quemarla en un pozo y hay seis detenidos

Policiales Encontraron muerta a la nena de 4 años que buscaban en Tucumán

Luego de confirmar que el cuerpo hallado en una finca de la ciudad de Lules, a 20 kilómetros de la capital de Tucumán, fuera el de Rocío Milagro Rojas, los investigadores sospechan que los asesinos habrían intentado quemar el cuerpo de la niña en un pozo de la zona, pero como no lo lograron, la enterraron en otro sector.Siguiendo esa hipótesis es que por la tarde del viernes, minutos después de que se confirmara el trágico desenlace para la vida de Rocío Rojas, la Justicia tucumana determinó que el pozo comience a ser peritado.El hallazgo del cuerpo de la nena se produjo al mediodía cuando una persona vinculada a la familia de Rocío se habría "quebrado" ante los agentes de la fuerza y les habría confesado que el cuerpo de la niña podría estar enterrado en un descampado ubicado en el barrio San Ramón, en La Reducción.De acuerdo con la denuncia que había realizado a la policía María Carolina Graneros, madrina de Rocío y quien estaba a su cuidado, la niña había salido ayer a las 12.30 de su casa, ubicada en el barrio Chabela y desde ese momento no se volvió a saber de ella.Sobre la desaparición dijo, además, que mientras ella no estaba, su hija de 18 años estaba cuidando de su hijo de dos meses y de Rocío, pero que la niña desapareció y que no lograron encontrarla después.Otra versión que publicaron medios de Tucumán, dan cuenta que la pequeña habría sido asesinada para cubrir un presunto abuso sexual.