Gran incendio de cañaverales causó alarma en vecinos de zona sur de Paraná

Se produjo un incendio de cañaverales en la zona de Padre Pascual Uva y Lebensohn de Paraná. La densa columna de humo cubrió toda la zona y alarmó a los vecinos. Debido al incesante viento, bomberos voluntarios tuvieron que intervenir para sofocar el incendio.El fuego comenzó pasadas las 14 horas de este viernes y los trabajos culminaron alrededor de las 18.“Realizamos un ataque directo a la línea de fuego en un campo, se ingresó al monte y parte del cañaveral”, expresó aun trabajador. El siniestro requirió la intervención de nueve bomberos con mochilas y para atacar de “forma directa las llamas”. A su vez, trabajaron con una cisterna, dos unidades de “ataca-rápido” y una dotación.“El inicio del fuego se propagó muy rápido por la vegetación del lugar. Había un poco de viento y eso produjo que se extienda al cañaveral”, dijo. A la vez agregó “el ingreso al campo se dificultó por la característica del relieve, que es muy anegadizo y hay mucho barro”.El bombero, declaró que “no es la primera vez que venimos, generalmente, una vez al año se produce un incendio en este campo”. Al respecto, mencionó que “por las características del terreno y por el clima, no es un siniestro de manera natural. Puede ser accidental o a propósito, pero es intencional”.Por su parte, Sebastián Godoy, un vecino de la zona, contó que “alrededor de 14:30 nos alertaron que se estaba incendiando el campo que está detrás de mi quinta. Cuando me acerque, constato el fuego en la vegetación y avise al 911. La policía llamó a los bomberos”.“Afortunadamente, mi propiedad no llegó a incendiarse. Los bomberos trabajaron de manera rápida y pudieron sofocar el fuego”, destacó.Al finalizar, comentó que “calculo que son personas que se ponen a jugar y prenden fuego, porque sobre Lebensohn, también vi campos quemados. El tema es que la vegetación esta seca y por el viento, se propaga rápidamente”.