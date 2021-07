Condenaron a perpetua a un hombre por violar y provocarle la muerte a su hija

“¡Te vas a morir en la cárcel! A los niños no se los viola, no se los toca, ¡te vas a morir en la cárcel!”. Los gritos de Sandra Salas, la tía de Sathya Aldana Insaurralde resonaban en la sala de prensa habilitada por Tribunales. En un llanto de desahogo y de mucha emoción Sandra se abrazó a sus sobrinas apenas la Cámara 3° del Crimen de la ciudad de Córdoba dio a conocer el veredicto por el cual condenaron a Walter Insaurralde a prisión perpetua por homicidio y por las violaciones perpetradas a su hija Sathya.Los tres miembros del tribunal conformado por María de los Ángeles Palacio de Arat (presidenta), Gustavo Ispani y Leandro Quijada (vocales) y los 16 jurados populares votaron por unanimidad la sentencia. Insaurralde fue considerado responsable de los delitos de homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia preexistente en concurso ideal y con promoción de la corrupción de menores de 18 años de edad doblemente agravada.En la última audiencia hicieron uso de la última palabra, Nélida Salas, madre de Nancy Monjes, abuela de Sathya. Debido a la muerte reciente de Monjes, se le permitió a ella decir las últimas palabras en nombre de la querellante: ‘Estoy acá por mi hija que pedía justicia para mi nieta. Sathya sufrió mucho y hace años que estamos luchando con esto. A mí nieta no me la van a devolver. Pido justicia, pido perpetua, quiero que él pague señores jueces’.Luego hizo uso de la última palabra Insaurralde. Con un barbijo que lleva el lema ‘Cristo es Dios’ se sentó frente al tribunal de la cámara y expresó:Luego de la lectura de la sentencia, la presidenta del tribunal, Ángeles Palacio le dirigió unas palabras: “Esperamos que esta resolución pueda hacer visible una situación que quizás muchas mujeres han sufrido y sufren y que son las consecuencias brutales que tiene el abuso sexual sobre su vida. Al señor Insaurralde:Afuera de Tribunales II familiares de Sathya y organizaciones sociales y feministas festejaron la sentencia y cuestionaron fuertemente el accionar de la justicia por las demoras en las primeras instancias en investigar la causa.De esta manera cerró un juicio histórico que será un “leading case” para Córdoba y Argentina ya que es la primera vez que se condena por homicidio a un violador responsabilizándolo por el suicidio de su víctima.Uno de lo vocales de cámara aclaró por qué se incluyó la palabra “homicidio” en la sentencia y no el “abuso sexual seguido de muerte”: “En el Código Penal cuando se produce la muerte de una persona por el motivo que sea, el accionar del sujeto activo del delito interpone un homicidio que peude ser culposo, o preterintencional o también homicidio en ocasión de robo. En este caso los tres miembros del tribunal consideramos que se había dado la muerte seguida de homicidio”.Por su parte, la abogada defensora de Insaurralde, Adriana Aubrit dijo que apelará la sentencia y dijo: “Esto no es un homicidio porque ella (por Sathya) se autoprovocó la muerte. Creo que se ha tenido una mirada muy sesgada en todo el juicio con la mirada de género”, afirmó.El testimonio de la psiquiatra de Sathya y la autopsia psicológica determinaron que la única causa que había llevado a Sathya a sufrir una profunda depresión eran los abusos sistemáticos, reiterados y ultrajantes que su padre le había provocado entre los 8 y los 14 años.Su abuela, Nélida dijo tras la sentencia: “Se hizo justicia. A mi nieta no me la van a devolver pero ella y mi hija podrán descansar en paz”. Al ser consultada sobre si creía que un accionar más rápido de la justicia hubiera evitado la muerte de Sathya, Nélida dijo: “Sí. Llevamos cuatro años luchando por esto”.En las audiencias del juicio que comenzó el 3 de junio de este año se expusieron todas las pruebas que daban cuenta de los abusos sexuales y de la causa de su muerte. Al drama sufrido por Sathya que fue expuesto en el juicio se sumó el de la muerte de su madre, Nancy Monjes, quien falleció el pasado 21 de junio tras padecer la enfermedad de Wilson y cáncer.Sathya decidió quitarse la vida el domingo 19 de enero de 2020 a sus 19 años. Dos años y medio antes, la joven le contó a sus amigas el calvario que había sufrido en su infancia. Días después, en mayo de 2017, volvió a hacerlo en una clase de educación sexual de su colegio. Ese mismo día con el acompañamiento del colegio y de su madre, denunció penalmente a su padre por haberla abusado sexualmente durante seis años en forma sistemática.Después de ese momento, la salud mental y emocional de Sathya fue decayendo a lo largo de los años: tuvo internaciones psiquiátricas y tres intentos de suicidio. En diciembre de 2019 Sathya escribió una carta en Facebook donde contó todo lo que su padre la había hecho padecer. La causa judicial no avanzó hasta enero de 2020, cuando Sathya -que atravesaba una profunda depresión- decidió quitarse la vida. Allí la causa fue elevada a juicio por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Ingrid Vago quien imputó a Insaurralde por los abusos sexuales, un delito que prevé una pena máxima de 20 años.Desde organizaciones sociales y feministas reclamaron con marchas y movilizaciones que se hiciera justicia por Sathya, exigiendo que la condena por homicidio. Con esos mismos carteles, familiares y organizaciones sociales esperaron la sentencia afuera de la sede de Tribunales II: “Justicia por Sathya. Basta de abusos sexuales en las adolescencias e infancias. Los gobiernos y la justicia son responsables”, rezaba uno de los carteles.Luego, en mayo de 2021, el fiscal de cámara Marcelo Hidalgo pidió agregar en la carátula el “abuso sexual seguido de muerte” que prevé la pena de prisión perpetua y ordenó detener a Insaurralde días antes del comienzo del juicio. La Cámara aceptó el cambio de carátula y el 21 de junio comenzó el juicio oral y público en el que testificaron amigas y familiares de Sathya, su propia madre, Nancy Monjes y las dos peritos del gabinete de análisis del comportamiento criminal de Policía Judicial encargadas de realizar la autopsia psicológica de Sathya.“No tenemos dudas de cuál fue la causa de la muerte de Sathya”, decía en las audiencias el fiscal Hidalgo. Lo mismo sostenían los abogados querellantes de la causa, Daniela Morales Leanza y Facundo Pérez Lloveras, quienes marcaron que toda la prueba daba cuenta de una relación directa entre los abusos y la muerte de la joven. “Hoy se visibilizan las consecuencias de los abusos en los y las niñas. Estoy conforme con la sentencia. Creo que se hizo justicia”, indicó Morales Leanza.“Ella tenía muchas ganas de vivir. Todos sus sueños y su vida le fueron arrebatados por su padre a los ocho años”, dijo Morales Leanza en diálogo con La Voz días antes, en la audiencia de la lectura de los alegatos. Ese día leyó un fragmento de un diario íntimo de Sathya que se titulaba “Sueños y proyectos”. Allí la joven había anotado: “Terminar el colegio, aunque cueste, y formar mi familia”.El testimonio de la psiquiatra de Sathya, Stella Maris Maldonado fue contundente ya que atendió a la joven en el último año cuando estuvo internada: “Los abusos sexuales perpetrados en la infancia son como un tiro en la psiquis que deja esquirlas de las cuales, las consecuencias de esas esquirlas sólo Dios sabe hasta donde llegan”.Maldonado es psiquiatra con una diplomatura en abuso sexual infantil. Con su testimonio asoció en forma directa los abusos sexuales con la causa de muerte de Sathya.Esa misma línea fue la planteada por las dos peritos del gabinete de análisis del comportamiento criminal de Policía Judicial que pertenece al Ministerio Público Fiscal, María José Brown y Romina del Luján Clarini. En una de las audiencias dejaron en claro que el pensamiento suicida en Sathya sólo aparecía relacionado a los abusos sexuales perpetrados por su padre en forma reiterada y sistemática entre sus 8 y 14 años cuando la niña iba a su casa de barrio Villa El Libertador ya que sus padres estaban separados.En ese momento la mamá de Satya había sido diagnosticada con la enfermedad de Wilson que la había dejado postrada en una cama, por lo que ella y su hermanito comenzaron a frecuentar más seguido la casa de Insaurralde.Juicio con jurados populares a Walter Insaurralde, padre de Sathya Aldana, acusado de abusar sexualmente de su hija durante 6 años, quien se suicidó en enero de 2020 tras hacer pública la denuncia. Tribunales IILas peritos también explicaron que toda la documentación de los psiquiatras que la atendieron en sus internaciones más los relatos de sus allegados indicaban como único factor de su “dolor psíquico” los abusos sexuales y a su vez aclararon dos puntos: que no todos los casos de abusos sexuales en la infancia tienen las mismas consecuencias (eso depende de cada persona) y que el suicidio en general es una muerte multicausal, pero que en el caso de Sathya “no encontraron otro elemento relacionado que no sean las violaciones”.Eliana Monjes tiene siete años más que Sathya y juntas se criaron en la misma casa: la de sus abuelos. Compartieron juegos, comidas, charlas y una vida feliz.Nadie sabía lo que le sucedía a Sathya cuando iba a visitar a su papá los fines de semana.“Nosotras jugábamos todo el tiempo, nos divertíamos mucho. Sathya tenía un carisma especial, era una nena maravillosa. Ella soñaba con tener su familia, quería ser secretaria y le gustaba ayudar a los otros”, dijo Eliana.La prima de Sathya, quien también acompañó a Nancy Monjes hasta sus últimos días, recordó cuando iban juntas con Sathya a la cancha: “Tenía un fanatismo tremendo por su club, que era Belgrano. Nunca voy a olvidar las veces que íbamos a la cancha. No voy a olvidar jamás esos hermosos recuerdos juntas”, concluyó Eliana. (Fuente: La Voz)