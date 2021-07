Robaron ventanas donadas para una familia que perdió todo en un incendio

Una mujer informó que durante la madrugada de este jueves malvivientes robaron en una vivienda ubicada en calle Alem entre Lucilo López y Suipacha de la ciudad de Concepción del Uruguay, parte de las donaciones que recibieron tras un incendio en su vivienda.



Según el portal La Pirámide, las cámaras de la zona capturaron el momento en el cual se observa a un grupo de jóvenes que se llevaban las ventanas y el ventiluz.



En tanto, que la familia damnificada, solicitó no comparar las ventanas si se la ofrecen y dar aviso a la policía.



"Hace 30 días que no veo y no tengo mis hijos porque no tengo casa. Ya no sé qué hacer para vender y juntar fondos. Ponete una mano en el corazón, estoy pasando frío, hambre necesidades, y esas ventanas, eran una esperanza de tener mi familia de nuevo conmigo", manifestó la mujer.